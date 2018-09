Le Real se cogne contre l'Atlético

Dans un derby de Madrid tendu à souhait, le Real et l'Atlético se sont séparés samedi soir sur un match nul logique (0-0). De quoi faire les affaires du Barça, accroché en fin d'après-midi par l'Athletic et toujours leader de Liga à la différence de buts.

Griezmann, sur la tête de Courtois

No Bale, no party

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Nacho, Ramos, Varane, Carvajal – Casemiro, Kroos, Modrić (L. Vázquez, 82e) – Asensio, Bale (Ceballos, 46e), Benzema (Vinicius Jr, 88e). Entraîneur : Julen Lopetegui.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak – F. Luis, Gímenez, Godín, Juanfran – Lemar (Correa, 60e), Rodri (Kalinić, 85e), Koke, Saúl Ñíguez – Diego Costa (Partey, 69e), Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

Personne n'est dupe : le football de haut niveau se joue sur des détails. Une glissade, un geste de trop, un effort en moins... Autant de précisions que Diego Simeone et Julen Lopetegui avaient travaillées d'arrache-pied avant ce derby de Madrid. Et cela s'est vu. Peu souvent mis à contribution, les deux gardiens n'ont pas concédé le moindre but dans une rencontre dont l'issue était déjà dans toutes les têtes. Invaincu dans l'enceinte du Bernabé u en Liga depuis la saison 2013-2014, l' Atlético de Madrid reste à trois unités du Real après ce choc, et empêche son ennemi intime de s'asseoir sur le trône de Liga.Dans son survêtement aux trois bandes, Thibaut Courtois entre dans une arène où les médias souhaitent tous le faire passer pour le joueur phare de ce nouveau derby de Madrid. Pour faire franchir l'obstacle Atlético à ses nouveaux camarades, le portier madrilène se met tout de suite au pas de ses anciens coéquipiers et démarre la rencontre pied au plancher. Bousculés, lessouffrent devant la praline proposée d'entrée par Saúl Ñíguez et boxée avec autorité par leur dernier rempart. Simple accident ou réelle intentiond'aller chercher l'ennemi ? La seconde théorie se vérifie au moment où Griezmann, lancé en profondeur, bute sur la tête d'un Courtois transfiguré par rapport au désastre de Séville.La suite, c'est le réveil d'une Maison-Blanche emmenée par le pied droit suave de Toni Kroos . D'un coup franc bien botté, l'Allemand permet à Gareth Bale d'enclencher une reprise qui rase la cage. Entré dans la partie comme un diesel, le Real bute sur une défense de fer où José María Gímenez, puis Jan Oblak bloquent les offensives royales des pieds, puis des mains. Un peu trop serein, le gardien slovène fait parcourir un frisson sur l'échine des siens au moment où une relance au pied est contrée par un Marco Asensio venu exercer le pressing. Pas de but dans cette première période donc, mais une grosse intensité et des insultes proférées par le publicenvers Diego Costa , ogre victime de fringale devant Courtois.À sa plus grande surprise, le stade Santiago- Bernabé u voit la sortie prématurée de Gareth Bale dès le début du second acte. Le Gallois laisse sa place à Dani Ceballos afin de calquer le schéma tactique entre les deux formations madrilènes. Mais si le 4-4-2 devient roi, la ville peine à trouver son souverain, entre coup bas de Sergio Ramos et semelle de Koke . Servi comme un prince par Kroos, Asensio manque son duel contre un Oblak prêt à colmater toutes les brèches. Plus les minutes passent et plus le Real tente de forcer le cours des choses : malgré un bon décalage, Dani Carvajal allume un Jan Oblak en béton armé. En dernier recours, Lopetegui opte pour offrir sa première entrée en Liga à Vinicius Junior . Et à la fin, c'est l' Atlético qui se lèche les babines.