Malgré deux pénos ratés par Benzema, le Real s'impose de justesse à Osasuna

La malchance du champion ?Le Real Madrid empoche trois nouveaux points et se rapproche un petit peu plus du titre après cette victoire 3-1 sur la pelouse d'Osasuna. L'évènement de la soirée restera pourtant les deux penaltys manqués coup sur coup par Karim Benzema, une première en championnat espagnol depuis 2006.Il ne fallait surtout pas manquer les quinze premières minutes de ce match. Sur un coup franc de Dani Ceballos, David Alaba est bien servi par Karim Benzema et va profiter de deux rebonds favorables avant de glisser miraculeusement la balle entre les jambes de Sergio Herrera. Dans la foulée, Jon Moncayola mène une contre-attaque juste après l'engagement et sert Chimy Ávila qui envoie un centre ras-de-terre pour Ante Budimir au second poteau. Une fois de plus, le Real est victime d'un oubli de marquage d'Eder Militão, qui permet au Croate d'inscrire son cinquième but en cinq matchs consécutifs. Malgré la bonne première période des Navarrais, Marco Asensio se chargera d'être le briseur de rêve en chef, en venant conclure une belle action menée par les bons minots du soir : Eduardo Camavinga et Dani CeballosLe retour des vestiaires sonne le début du cauchemar de Karim Benzema. Lesse voient offrir un premier penalty lorsque Chimy Ávila, au sol, lève ses mains pour stopper un centre de Rodrygo. Mais heureusement pour lui, Sergio Herrera viendra faire oublier sa bêtise en repoussant parfaitement un penalty pourtant bien tiré au ras du poteau sur sa droite par KB9 (52). Sept minutes plus tard rebelote, cette fois-ci grâce à un tacle de cinglé de Nacho Vidal, toujours sur le jeune brésilien. À scénario similaire, issue similaire. Le Français tire son péno au même endroit, et est de nouveau stoppé (59). Le Real Madrid finira par enfoncer ce troisième but, grâce à Vinicius qui avait manqué son face-à-face juste avant et... Karim Benzema, qui initie la contre-attaque sur une sublime roulette. Au bout de ce chef d'oeuvre collectif un dénommé Lucas Vázquez conclut d'un plat du piedLesne sont mathématiquement qu'à quatre points du sacre et pourraient donc fêter ça sur la pelouse de l'Atléti, quand Osasuna, neuvième, n'a plus rien à jouer.Herrera - Vidal, Hernández, García, Cote (Barja, 68)- Moncayola - Ávila (Barbero, 86), Martínez (Oier, 68), Brašanac (Torres, 80), García (Sánchez, 45) - Budimir.Jagoba ArrasateCourtois - Vázquez, Militão, Alaba (Carvajal, 45), Nacho - Valverde, Camavinga (Isco, 73), Ceballos (Kroos, 71) - Asensio, Benzema, Rodrygo (Vini Jr, 90).Carlo Ancelotti