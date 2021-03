Le Real s'accroche à l'Atlético

Malgré une ouverture du score de Luis Suárez, l'Atlético s'est fait rejoindre en fin de match par le treizième but en Liga de Karim Benzema (1-1). Avec trois points d'avance sur le Barça et un match en moins, les Colchoneros gardent leur destin en main mais peuvent se mettre à douter.

La danse du Pistolero

L'accélération de la Benz

Atlético de Madrid (5-3-2): Oblak - Lemar (Ñíguez, 57e), Hermoso, Felipe, Savić, Trippier - Koke, Ferreira-Carrasco (Félix, 64e), Llorente - Correa (Kondogbia, 82e), L.Suárez. Entraîneur: Diego Simeone.



Real Madrid (4-3-3): Courtois - Mendy, Nacho, Varane, L.Vázquez - Casemiro, Kroos, Modrić - Asensio (Valverde, 60e), Rodrygo (Vinicius, 60e), Benzema. Entraîneur: Zinedine Zidane.

Dans une affiche au sommet, les tauliers doivent profiter de l'occasion pour sortir les muscles et montrer la voie à leur équipe. Pour cet Atlético-Real, cette règle d'or n'a pas été transgressée : Luis Suárez a inscrit son dix-septième but de la saison en Liga et Jan Oblak, impassable pendant 88 minutes, pensait bien pouvoir donner la victoire à son équipe contre le Real en championnat, une première depuis la saison 2015-2016. C'était sans compter sur les deux autres tauliers de l'autre camp : Casemiro, plein de lucidité dans sa passe, et Karim Benzema, constructeur et finisseur, ont permis au Real de laisser perdurer le suspense encore un peu dans cette Liga 2020-2021. Avec ce score nul, l'Atlético n'a remporté que deux matchs sur les six dernières journées. Et si l'Atlético se mettait à douter ?Leader de Liga depuis la neuvième journée, l'Atlético possède l'occasion rêvée de prendre une très grosse option sur le titre face au Real, champion d'Espagne sortant et seule équipe à avoir vaincu lessur la phase aller du championnat. Pour prendre sa revanche sur la première manche, Diego Simeone enregistre le retour de suspension de Kieran Trippier et peut à nouveau faire briller son flanc droit de mille feux. La plus belle preuve ? La percée de Marcos Llorente aboutit sur une passe en profondeur millimétrée pour Suárez, et le goleador fixe Thibaut Courtois d'un magnifique extérieur du pied droit pour ouvrir le balPendant que le buteur uruguayen poursuit sa magnifique chorégraphie grâce à un habile centre vers Correa (25) ou une reprise de volée du pied gauche maîtrisée en deux temps par les gants de Courtois (38), le retour de Karim Benzema dans le onze de départ ne donne pas de réelle satisfaction : seul un coup de tête mal ajusté est à signaler (22). Souvent dépassé par l'intensité proposée par l'Atlético, le Real s'offre tout de même une lourde reprise de volée signée Casemiro mais dégagée d'une manchette latérale par Oblak (29). Le reste, c'est l'arbitre qui s'en charge : une main de Felipe dans la surface de réparation n'est pas sifflée malgré l'utilisation de la VAR dans la foulée, au grand dam de Casemiro (43). Avant de rentrer aux vestiaires, les esprits s'échauffent avec des rixes Casemiro-Lemar puis Suárez-Vázquez, preuve que ce derby vaut cher. C'est l'heure de faire refroidir les moteurs.Physiquement comme mentalement, l'Atlético apparaît plus fort que son adversaire à l'image d'un Thomas Lemar affûté. Dans le rythme, l'international tricolore sert Yannick Ferreira-Carrasco dans la surface mais le Belge, déjà peu en réussite devant Courtois (53), tergiverse devant son compatriote et préfère servir Suárez dont le tir est contré par le portier venu à sa rencontre (55). Le gardien des Diables Rouges ne fait pas un mauvais match, loin de là. Mais son homologuecontinue de dérouler sa partition parfaite que ce soit devant une frappe vicieuse de Federico Valverde (71), ou les multiples duels remportés devant KB9 (74, 80, 82). L'Atlético se dirigeait vers la seizième clean-sheet de sa saison, mais c'était sans compter sur la pugnacité de Casemiro et Benzema. Quand on veut casser un mur, il faut savoir faire preuve de dextérité.