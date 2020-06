Le Real répond au Barça et reprend la tête de la Liga

2

Real Madrid (4-2-3-1) : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Modrić (Isco, 71e) - Bale (Asensio, 71e), Hazard (Kroos, 62e), V. Junior (B. Diaz, 83e) - Benzema (Mariano, 83e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



Majorque (3-4-3) : Manolo Reina - Valjent (Gamez, 61e), Raillo, Sedlar - A. Pozo, Baba (Romero, 84e), Febas (Sevilla, 61e), Lago (Salibur, 70e) - D. Rodríguez, Budimir (Cucho, 61e), Kubo. Entraîneur : Vicente Moreno.



Action, réaction.Au lendemain de la victoire du Barça face à l'Athletic (1-0) , le Real a répondu à son rival mercredi soir en dominant Majorque (2-0) au stade Alfredo di Stéfano. Facile ? Pas totalement, tant les Madrilènes ont été bousculés sur plusieurs séquences en première période par la plus mauvaise défense de Liga, venue à Madrid sans complexe et avec un Kubo surexcité. Petite chance pour les hommes de Zidane, l'arbitre de la rencontre, Mario Melero Lopez, n'a pas sifflé une faute de Carvajal sur Dani Rodríguez à la dix-neuvième minute. Polémique en prévision et sanction automatique : sur la suite de l'action, Modrić a parfaitement décalé Vinicius Junior, qui a magnifiquement trompé un Manolo Reina ensuite sauvé par sa barre sur une nouvelle cartouche envoyée par l'ailier brésilien.En début de seconde période, nouvelle petite polémique, puisque sur un gros contact avec Budimir, Sergio Ramos aurait pu (dû ?) être expulsé. Au lieu de ça, le chef de meute du Real a claqué un coup franc clinique dans la lucarne majorquine. Ce second but a ainsi tué le suspense d'une rencontre plaisante et rendue historique par l'entrée en jeu côté Majorque du jeune Luka Romero, qui devient à 15 ans et 219 jours le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga.La baston peut continuer.