Le Real rattrapé par Valladolid

Real (4-3-3) : Courtois - Varane, Sergio Ramos, Carvajal, Marcelo - Casemiro, Kroos, James Rodríguez - Bale, Benzema, Isco. Entraîneur : Zinédine Zidane.



Valladolid (4-4-2) : Masip - Salisu, Kiko, Nacho, Moyáno - San Emeterio, Michel - Porro, Plano - Unal, Guardiola. Entraîneur : Sergio González.

Première à domicile ratée pour le Real.Opposés à Valladolid, les hommes de Zidane ont manqué leur première sortie au Bernabéu en concédant le nul (1-1). Dominateurs sans être flamboyants, ce sont pourtant les Madrilènes qui vont réussir à faire la différence à dix minutes du terme. Sur un service de Varane, Benzema contrôle, se retourne et claque une volée milimétrée qui termine sa course dans le petit filet de Masip (82).Le Real pense alors avoir fait le plus dur, mais Valladolid se rebelle et va réussir à arracher l'égalisation. Trouvé dans la surface, Sergi Guardiola glisse le cuir entre les jambes de Courtois et ramène un point inespéré à la maison. Déjà des points de perdu pour le Real dans la course au titre.