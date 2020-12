Le Real poursuit sa série face à Grenade

1

Real (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, F. Mendy - Valverde (Isco, 78e), Casemiro, Kroos - L. Vázquez (Vinícius, 78e), Benzema, Rodrygo (Asensio, 38e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



Grenade (4-3-3) : Rui Silva - Foulquier (Quini, 74e), Jesús Vallejo (Barahona, 84e), Duarte, Neva - Milla, Eteki (Soro, 63e), Herrera - Puertas, Soldado (Molina, 74e), Kenedy (Luis Suárez, 63e). Entraîneur : Diego Martínez Penas.

Tranquille comme le Real.Sans trop forcer, le Real Madrid a enchaîné une cinquième victoire consécutive en Liga, ce mercredi face à Grenade, pour revenir à hauteur de l'Altético. Longtemps bien fades, lesont une nouvelle fois été libérés par Casemiro et l'inévitable Benzema.Sans Modrić, laissé sur le banc, les hommes de Zidane ont rapidement pris les commandes du jeu, mais sans pouvoir déstabiliser le bloc de Grenade. Le Madrilène le plus en vue n'est autre que Toni Kroos, qui pour sa 200dans le championnat espagnol se signale d'abord de loin, puis sur coup-franc. Sans succès. Gros bémol dans ces 45 premières minutes, la blessure de Rodrygo, vraisemblablement touché aux ischios. Bien trop peu dans l'ensemble pour les champions en titre, qui affichent une nouvelle fois leur manque d'imagination sur le plan offensif.Il faut donc mettre un coup d'accélérateur au retour des vestiaires. Mais pas bien longtemps. Car si Marco Asensio trouve le poteau sur une superbe inspiration avant de voir Benzema buter sur Rui Silva dans la foulée, l'ouverture ne tarde plus à venir. L'Espagnol se démène côté gauche pour centrer sur la tête de Casemiro, plus prompt que toute la défense pour catapulter le ballon au fond d'un joli coup de casque. Pas besoin de plus, et il n'y aura plus grand chose à voir de la part dequi vont même se faire quelques frayeurs, comme ce week-end à Eibar. Cette fois, la défense madrilène tient bon pour conserver le résultat et Benzema double même la mise au bout du temps additionnel pour poursuivre sa superbe sérieC'est