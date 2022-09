Le Real Madrid vient à bout du Betis

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Mendy, Alaba, Militão, Carvajal (Rüdiger, 90e+1) - Camavinga (Valverde, 63e), Tchouaméni, Modrić (Kroos, 80e) - Rodrygo (Ceballos, 80e) , Benzema, Vinícius Júnior. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Betis (4-2-3-1) : Rui Silva - Sabaly (Ruibal, 71e), Luiz Felipe, Edgar, Moreno - Guido Rodríguez, Guardado (Willian José, 71e) - Canales, Fekir (Luiz Henrique, 11e), Juanmi (Joaquín, 71e) - Iglesias. Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Le duel de leaders entre le Real Madrid et le Betis, ce samedi après-midi, a tourné en faveur des hommes de Carlo Ancelotti, victorieux (2-1).Invaincu à Santiago Bernabéu depuis le 12 mars 2017 (cinq matchs), lesont bien cru réitérer l'exploit d'entrée. L'accélération de Nabil Fekir a ainsi poussé Dani Carvajal a un croche-patte dans la surface, non signalé par M. Sánchez Martínez (8). Une aubaine pour les Madrilènes qui, dans la foulée, sont parvenus à ouvrir la marque, l'œuvre de Vinícius Júnior, parti dans le dos d'Edgar González sur une belle verticale de Ferland Mendy, et parvenu à lober Rui Silva. Touché à l'ischio-jambier droit sur son duel avec Carvajal, Fekir a, quant à lui, prématurément quitté les siens (11). Malgré tout, pas de quoi faire flancher les Sévillans, à l'égalisation dix minutes plus tard. La touche d'Alex Moreno a effectivement permis à Borja Iglesias de réaliser une subtile déviation vers l'excellent Sergio Canales, oublié au point de penalty et en bonne position pour fusiller Thibaut Courtois. En réaction, lesfrôleront l'avantage sur la remise en jeu, Rodrygo trouvant Vinícius Júnior en retrait, imprécis sur sa volée taclée (19), puis Aurélien Tchouaméni butant sur la sublime claquette de Silva, d'une tête puissante (21). Tout cela en 45 minutes.Légitimement moins rythmée, la seconde période a tout de même vu les hommes de Carlo Ancelotti reprendre leur avantage. À peine entré en jeu, Federico Valverde a su s'extirper à l'entrée de la surface, afin de servir Rodrygo esseulé devant les buts. Le Brésilien a étébmalchanceux par la suite, fracassant la barre adverse d'un centre dévissé (70). En gestion et devant desoffensifs par à-coup, les locaux finiront ainsi par s'imposer sans trembler. Et conforter leur première place.