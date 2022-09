Le Real Madrid vers d’autres ambitions

Pour cette deuxième semaine de septembre, le Celtic Park verra le Real Madrid étrenner sa quatorzième étoile de champion d’Europe, et s’ouvrir la route de la quinzième. Les Merengues entameront ainsi leur campagne continentale, comme chaque saison avec un statut de favori assumé. Pourtant, entre recrutement minimaliste, effectif allégé et cycle sportif établi, les ambitions madrilènes pour ce cru 2022-2023 gardent une part de mystère.

Effectif allégé

Ambition gonflée

Par Adel Bentaha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ces mots sont signés Carlo Ancelotti, premier coach à quatre C1 à son palmarès. Alors en conférence de presse à Helsinki, afin de préparer la Supercoupe d’Europe ( remportée contre Francfort, 2-0 ), le technicien italien posait les contours de son équipe, tout en sobriété, conscient de devoir travailler sans strass, ni paillettes. Et pour cause. Dès le mois de mai, au terme de l’irritant feuilleton « Kylian Mbappé » , soldé par un échec , le boarda rebattu les cartes à sa manière, se basant sur un groupe fonctionnel, fort de ses succès majuscules obtenus l’édition précédente. À l’inverse de ses homologues et cadors européens, le Real Madrid n’a, dès lors, pas eu de réels soucis à se faire durant ce mercato estival. Au rayon arrivées, les dossiers Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouameni ont ainsi été bouclés début juin, afin de pallier certains départs conséquents.Évoqué plusieurs mois durant, le transfert de Casemiro a effectivement permis à Florentino Pérez, maître de l’anticipation, de justifier la signature du milieu de terrain français. Sans pour autant lésiner sur les moyens (100 millions d’euros). En opération dégraissage, le Real Madrid n’a donc pas hésité à vider ses meubles : Marcelo (Olympiakos), Isco (Séville), Gareth Bale (Los Angeles FC), Luka Jović (Fiorentina), Takefusa Kubo (Real Sociedad) ou Borja Mayoral (Getafe) ont, entre autres, quitté le navire (quinze départs au total), répondant au vœu de minimalisme cher à Ancelotti, désormais à la tête de 23 joueurs (au XXIsiècle, seuls Rafael Benítez et Zinédine Zidane ont dirigé un effectif madrilène moins étoffé : c’était au cours de la saison 2015-2016 et un groupe de 21 joueurs). La volonté de « Carletto » , qui assurait récemment qu'il raccrocherait une fois sa mission pour le Real achevée , et de son fils Davide peut ainsi sembler légitime, désireux de conserver la dynamique enchantée de la précédente campagne, et d’y impliquer l’ensemble de leurs hommes. En attaque, pas de recrue, les remplaçants de Karim Benzema se nommant Mariano Díaz et Eden Hazard. Dans l’entre jeu, charge à l’ultra polyvalent Federico Valverde de combler les manques. Et en défense, les tout aussi mobiles, David Alaba, Nacho ou Rüdiger joueront aux couteaux suisses. Sur les cinq rencontres disputées depuis le début de saison, 19 joueurs ont ainsi déjà fait leur apparition sur le terrain. Les quatre absents étant le gardien remplaçant Andriy Lunin et, dans le champ, Álvaro Odriozola, Jesús Vallejo et Mariano (auxquels l’on peut ajouter Luis López, troisième gardien provisoire, promu sur la feuille de match face au Betis, samedi dernier). Une thérapie collective efficace, en témoigne la réussite maximale entrevue depuis la mi-août, que ce lever de rideau en Ligue des champions permettra donc de confirmer ou de déconstruire.À Madrid, le temps est en tout cas à l’assurance et à la gestion.appuyait Ancelotti. Difficile, évidemment, d’affirmer l’inverse, quand on dirige une machine à gagner, mais tout aussi compliqué de se projeter sur la viabilité de ces propos. En effet, si en Liga, la probabilité de voir le Real Madrid arracher une 36couronne est élevée, y déceler une réciprocité en C1 semble ardu. Sur le plan domestique, seul le FC Barcelone, fort d’un recrutement solide et d’une reconstruction digeste, peut en effet titiller la Maison Blanche, l’Atlético ou Séville semblant légèrement marquer le pas.À l’inverse, la Ligue des champions pourrait se muer en « bonus » du côté de Chamartín. Ennemis à abattre, lesverront se dresser face à eux une armée de revanchards, traumatisés par les romanesques déconvenues subies tout au long de la saison dernière. Les armadas du Paris Saint-Germain, de Manchester City, du Bayern ou de Liverpool ont ainsi programmé leur été pour cet évènement, aux allures de dernière chance pour certaines de ces écuries. L’antithèse du Real Madrid finalement, qui devra rouler en réserve jusqu’au mois de juin prochain. Entre postes fixes et dépannages, l’état physique de certains éléments interroge par ailleurs, à l’instar de Karim Benzema ou de Vinícius Júnior, en surrégime et apparus diminués contre le Betis (le Français a disputé l’intégralité des cinq rencontres madrilènes, le Brésilien n’en a manqué que vingt minutes). Afin de se rassurer, l’adage local du(au moins, un trophée en VF), voulant que le club remporte au moins un titre chaque année, refera donc assurément son apparition dans les prochains mois. Et si ce titre s’ornait de deux grandes oreilles, cela n’en serait que plus satisfaisant.