Madrid vainc la Real Sociedad et prend la tête de la Liga

195

Real Sociedad (4-2-3-1) : Remiro - Monreal, Le Normand, Llorente, Gorosabel (Elustondo, 60e) - Zulbedia (Zubimendi, 81e), Merino - Portu, Oyarzabal (Januzaj, 60e), Ødegaard (López Alcaide, 79e) - Isak (Willian José, 80e). Entraîneur : Imanol Alguacil.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Marcelo (Mendy, 89e), Ramos (Militão, 60e), Varane, Carvajal - Casemiro, Valverde (Modrić, 89e), Kroos - Rodríguez (Asensio, 78e), Vinícius, Benzema (Mariano, 80e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une mission accomplie dans la douleur.En déplacement à Saint-Sébastien, le Real Madrid sait qu'un succès peut lui permettre de prendre les commandes de la Liga à l'issue de cette trentième journée. Sans doute un peu paralysés par l'enjeu, les Madrilènes laissent d'abord le ballon à leur adversaire et attendent leur heure. Sage décision, puisque les plus grosses occasions de la première période sont à mettre à l'actif de Karim Benzema (33) et Vinícius Júnior (42). Mais les deuxtrouvent à chaque fois Álex Remiro, sur le chemin qui mène au but. Malgré la domination visiteuse en nombre d'opportunités, le score est donc toujours nul et vierge.Dès la reprise, la Maison-Blanche parvient à trouver l'ouverture sur une percée de Vinícius, bousculé par Diego Llorente au moment de frapper. L'arbitre accorde un penalty logique, transformé d'un contre-pied tranquille par Sergio Ramos (50, 0-1). Malheureusement pour le capitaine, la suite est moins glorieuse puisqu'un duel avec Alexander Isak le contraint à être remplacé, touché au genou. Après l'heure de jeu, la Real Sociedad refait surface et Adnan Januzaj pense égaliser, mais un hors-jeu de position est sifflée. Dans la foulée, Karim Benzema profite d'un centre contrôlé du deltoïde pour fixer la défense et prendre à son tour Merino à contre-pied (70, 0-2). Avec deux buts d'avance, le Real fait tourner son effectif, mais se fait peur en fin de match sur la réduction de l'écart de Mikel Merino (83, 1-2).À huit journées du terme du championnat, voilà le Real Madrid installé dans le fauteuil de leader.