Le Real Madrid termine l’année sur une fausse note à Elche

Elche (4-3-3) : Edgar Badía - Barragán, Verdú, Josema, Sánchez Miño - Guti, Marcone, Víctor (Tete Morente, 74e) - Fidel, Lucas Boyé (Carrillo, 87e), Rigoni (Josan, 74e). Entraîneur : Jorge Almirón.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modrić, Casemiro, Kroos (Valverde, 78e) - Vázquez (Hazard, 78e), Benzema, Asensio (Vinicius, 86e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Les jambes lourdes.Le proverbe jamais cinq sans six n’a jamais existé. Et le Real Madrid le prouve une nouvelle fois en mettant fin à sa série de cinq victoires consécutives en Liga en repartant de l'Estadio Manuel Martínez Valero avec un match nul contre Elche (1-1).En se déplaçant chez un promu pour qui le match nul est une victoire, le plus dur est toujours d’ouvrir le score. Et ça, le Real Madrid le sait pertinemment. C’est pourquoi les potes de Karim Benzema partent très vite à l’assaut des cages d'Edgar Badía. Sauf que le portier espagnol a la chance de son côté, puisque Marcelo touche le poteau (13). Avant que Marco Asensio n'envoie une praline qui s’écrase sur la transversale. Heureusement pour les, Luka Modrić est au rebond offensif pour propulser le cuir au fond des filetsEn ouvrant le score, la Maison-Blanche pense alors être tranquille. D’autant plus que les locaux n’avaient, jusque-là, pas vraiment fait peur à Thibaut Courtois, si ce n’est sur une frappe repoussée par le portier belge (10). Mais c’était compter sans l’aide de Dani Carvajal qui offre un penalty à Elche pour un accrochage dans la surface. Un cadeau que Fidel accepte avec plaisir. Le Real Madrid a beau repartir à l'assaut, rien n’y fait. Ni les transversales téléguidées du quarterback Toni Kroos, ni le retour de blessure d'Eden Hazard. Pire, Elche est passé tout proche du braquage, mais Thibaut Courtois a dégainé une énorme parade sur un coup franc de Fidel (90+3).Avec ce match nul, le Real Madrid laisse l’Atlético, victorieux de Getafe plus tôt dans la soirée , s’envoler à deux points. Avec deux matchs en retard.