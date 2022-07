Le Real Madrid se rassure face à la Juventus, avec un penalty de Benzema

101

AEC

Une victoire en violet au Rose Bowl.Le Real Madrid s'est offert la Juventus 2-0 en match amical ce dimanche sur les coups de 4h du mat' avec notamment un but de Karim Benzema. La rencontre avait d'ailleurs démarré par un pion du, qui s'est projeté en même temps que trois autres copains au coup d'envoi, mais tous étaient hors jeu. Le vrai but viendra quelques minutes plus tard, lorsque le Français se charge de transformer un penalty obtenu par Vinicius. À plusieurs reprises, Benzema est proche de doubler la mise, lui qui est de toutes les offensives madrilènes avec son compère brésilien.La Juventus de son côté compte sur les acrobaties de Dušan Vlahović, qui ne parvient pas à cadrer la moindre frappe, bien stoppé aussi par une défensequi reprend du poil de la bête depuis son Clásico manqué. Le break viendra finalement des petits nouveaux entrés en cours de jeu, sur une offensive lancée par Camavinga, suivie par Hazard et remise à Asensio dans sa course par Vallejo. L'Espagnol, laissé sur le banc au profit de Valverde, n'a plus qu'à conclure du pied gaucheLes Madrilènes ont lancé la machine et donnent rendez-vous à Francfort pour la Supercoupe d'Europe.