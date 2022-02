Le Real Madrid roule sur Alavés

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Mendy (Marcelo, 85e), Alaba, Militão, Carvajal (Vázquez, 87e) - Modrić (Rodrygo, 82e), Casemiro, Valverde - Vinícius Júnior (Hazard, 85e), Benzema, Asensio (Ceballos, 82e) . Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Alavés (4-1-4-1) : Pacheco - Tenaglia, Miazga, Lejeune, Duarte (Navarro, 83e) - Pina - Jason (Pons, 61e), Escalante (Méndez, 72e), Loum (Moya, 83e), Rioja (Manu Vallejo, 72e) - Joselu. Entraîneur : José Luis Mendilibar.

Un succès tardif.Pour la réception du Deportivo Alavés à Santiago Bernabéu ce samedi soir, le Real Madrid a fait le travail en deuxième période (3-0).Malgré la large possession du ballon (65%), lesn'ont pas su se dépêtrer du faux rythme imprégné par leurs adversaires en entame de match. De longues transversales à destination de Vinícius Júnior et un jeu souvent à l'arrêt qui n'aboutiront qu'à la tête trop enlevée d'Éder Militão (8). De l'autre côté, les Basques, inexistants, auront tout de même obtenu une sérieuse occasion par l'intermédiaire de Jason. Profitant de la récupération de Rubén Duarte dans les pieds de Casemiro, l'ancien de Valence s'est en effet retrouvé seul au point de penalty mais sa frappe, trop puissante, s'est envolée (26). Une belle situation, en amenant une autre quelques instants plus tard avec Luis Rioja, parti en contre, mais dont le tir croisé n'a guère inquiété un Thibaut Courtois attentif (37). Rendement bien terne.Plus entreprenants au retour des vestiaires, les Madrilènes ont manqué de réalisme durant près d'une demi-heure. David Alaba s'est ainsi heurté à Fernando Pacheco sur coup franc (50) avant que, successivement, Vinícius Jr. ne bute sur le portier et que Karim Benzema ne voit Florian Lejeune repousser sa reprise sur la ligne (58). Pour les hommes de Vitoria, le rare instant de sursaut a été offert par Marco Asensio. Une mauvaise passe en retrait de l'ailier vers Courtois aurait effectivement pu profiter à Pere Pons, sur son premier ballon, mais le crochet et la frappe de l'entrant ont été totalement manqués (61). Et des cadeaux, Asensio n'a pas fini d'en distribuer. L'action suivante permet dès lors à ce dernier de faire parler ses chefs d'œuvre habituels, enroulant magnifiquement son cuir du gauche, dans la lucarne de Pacheco. Lancés, les hôtes accélèrent, portés par Benzema qui trouve le poteau (77) puis par Vinícius Jr., à la conclusion d'une sublime combinaison à trois entre le Français, Valverde et Asensio. Peu en verve, Benzema marquera finalement son but, sur penalty. Rendement bien amélioré.Au classement, le Real Madrid (57 points) reprend sept unités d'avance au Séville FC, en déplacement ce dimanche sur la pelouse de l'Espanyol (14 heures). Dans la zone de relégation, Alavés stagne en dix-neuvième position.