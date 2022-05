Le Real Madrid régale et envoie Levante en deuxième division

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Mendy, Nacho (Gila, 82e), Vallejo, Vázquez - Modrić, Camavinga, Valverde (Peter González, 75e) - Vinícius Júnior, Benzema (Jović, 75e), Rodrygo (Mariano, 62e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Levante (5-3-2) : Cárdenas - Miramón, Róber Pier, Postigo, Cáceres (Campaña, 39e), Son - Radoja (Bardhi, 39e), Pepelu, Melero (Cantaro, 57e) - Dani Gómez (Roger Martí, 57e), Morales. Entraîneur : Alessio Lisci.

À Santiago Bernabéu ce jeudi soir, la 36journée de Liga a baissé le rideau sur un festival du Real Madrid devant Levante (4-0). Un succès qui envoie lesà l'échelon du bas, permet à Vinícius Júnior d'inscrire un triplé et à Karim Benzema de rejoindre Raúl au deuxième rang des meilleurs buteurs de l'histoire(323 buts).Une partie que les Madrilènes n'ont pas tardé à se rendre facile. Trouvé dans la profondeur par Luka Modrić, Ferland Mendy a effectivement ouvert la marque du pied gauche, négociant idéalement son face-à-face avec Daniel Cárdenas. Lancés, lesont enchaîné avec Federico Valverde, auteur d'une volée sur le poteau (16), avant que Karim Benzema, sur un joli centre de Vinícius Júnior, ne place sa tête pour le break. Toujours en attaque et d'une frappe puissante, Mendy a, dans la foulée, trouvé Cárdenas sur son chemin (20). Un arrêt au milieu d'un marasme en réalité, tant les Grenouilles ont été inexistantes. De quoi, dès lors, voir Rodrygo assurer un échange avec Modrić dans la surface et conclure, seul, devant les buts. À quelques minutes de la pause, Valverde, de loin, sollicitera une dernière fois le portier adverse, fracassant la barre par deux fois (39, puis 42), et Vinícius Júnior clôturera la mi-temps d'un quatrième pion, au sortir d'un une-deux d'école avec ModrićAfin de parer au plus pressé et de réveiller les siens, Alessio Lisci s'est efforcé de réaliser deux changements avant même de rentrer aux vestiaires. Sans succès. Car malgré les tentatives, c'est effectivement la Maison-Blanche qui a fait la loi. D'abord avec Rodrygo, dont le ballon piqué, trop en dilettante, a terminé à côté (56), ensuite avec Benzema, venu mélanger Cardenas en duel et servir Vinícius Júnior pour le doublé. Le Brésilien voyant bientôt triple, au moment de transpercer la défense adverse et de pousser le cuir au fond. La différence de buts est heureuse en cette