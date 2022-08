Le Real Madrid rayonne face au Celta

Celta de Vigo (4-1-3-2) : Marchesín - Mallo, Aidoo, Núñez, Galán - Tapia (De la Torre, 86e) - Cerví, Beltrán, Oscar (Veiga, 78e) - Aspas, Paciência (Pérez, 69e). Entraîneur : Eduardo Coudet.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal (Rüdiger, 70e), Militão, Alaba (Vázquez, 77e), Mendy - Modrić (Ceballos, 77e), Tchouaméni, Camavinga (Asensio, 83e) - Valverde, Benzema, Vinícius (Hazard, 83e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

CelestesMerenguesEn déplacement à Balaídos avec un seul de ses trois fantastiques, le Real Madrid a brillé face au Celta de Vigo et s'impose largement 4-1 dans un match ponctué deLes premières minutes de la rencontre laissent place au doute : le Real s'en sortirait-il en Galice sans Toni Kroos (malade) ni Casemiro ? Un ancien de la maison, Oscar Rodríguez, n'est pas loin de confirmer les hésitations sur un coup franc obligeant Thibaut Courtois à s'étirer (3). Mais Renato Tapia sacrifie les espoirs des siens, en offrant à Karim Benzema l'occasion d'ouvrir le score. Militão remet les deux équipes à égalité en laissant lui aussi traîner sa main dans la surface, avant que Iago Aspas transforme. Lescontinuent alors de pousser, et Franco Cerví (32) puis Paciência (35) sont proches du 2-1. À la 39minute, Fede Valverde régale lorsqu'il envoie sa meilleure transversale en touche sur coup franc. Luka Modrić, lui, décide de prendre le jeu à son compte et s'envole seul vers le but en dribblant Renato Tapia alors qu'il est cerclé par quatre joueurs galiciens pour enrouler du pied droit dans la lucarnePunis par ce, les hommes de Coudet reviennent du vestiaire avec une grosse volonté. À l'entrée de la surface, Gonçalo Paciência alerte le portier belge sur un tir croisé au ras du poteau (52). Mais c'est bien Vinícius qui fait valser tout le monde lorsqu'à la réception d'une très belle passe de Modrić, il dribble Marchesín avant de conclure de son pied gauche en bout de course. La défense madrilène se fait néanmoins peur à la moindre incursion du Celta, oubliant par exemple totalement Adoo et sa tête sur corner (63). Mais une fois n'est pas coutume, lesse font foudroyer sur un contre en deux passes : Tchouaméni, Vinícius puis Valverde à la conclusion au second poteau. Privé d'un doublé par une chute, Karim Benzema laisse un péno à Eden Hazard en toute fin de match… raté (87).Balaídos ne sera donc pas, lui non plus, le jardin d'Eden.