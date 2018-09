Le Real Madrid pris au piège à Bilbao

Accroché par un Athletic Club valeureux et admirable de courage, le Real Madrid lâche ses premiers points de la saison en Liga (1-1). Le Real reste dauphin du Barça, deux unités derrière son éternel rival.

Le cœur des Lions

Isco limite la casse

U. Simón – Berchiche, Yeray, I. Martínez, De Marcos – García Carrillo, Beñat (Rico, 81e) – Susaeta, Raúl García, Muniain (Capa, 54e) – Williams (San José, 76e). Entraîneur : Eduardo Berizzo.



Courtois – Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal – Asensio, Ceballos (Casemiro, 46e), Kroos, Modrić – Benzema, Bale (L. Vázquez, 75e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Parfois, un mot simple suffit à vous redonner confiance en vous-même. Ce mot, l'Athletic Club l'a entendu à deux minutes de la fin par le biais de son public déchaîné. «» Complètement carbonisés par l'intensité mise par le Real Madrid en deuxième période, les Basques terminent la rencontre dans la sueur et mettent le favori de la rencontre dans l'embarras. Non, le Real ne parviendra pas à s'imposer à San Mamés. Pas cette fois. Le stade entier, levé de son siège depuis un moment, va voir son équipe obtenir un point face au Real. Un point symbolique, preuve vivante que le San Mamés est l'une des forteresses les plus imprenables d'Espagne.Trois journées après avoir commencé par de sympathiques amuse-bouche, le Real commence son plat principal de la Liga 2018-2019 à Bilbao. Au menu, la visite d'une enceinte bouillante à l'idée de boucler cette spirale de deux défaites consécutives lors des dernières réceptions des. Désireux d'enchaîner avec une quatrième victoire en autant de rencontres de championnat avec son Real, Julen Lopetegui s'autorise à titulariser Dani Ceballos dans l'entrejeu. Une théorie logique vu la prestation de l'international espagnol lors du récital de laface à la Croatie quatre jours plus tôt, mais maladroite dans la pratique. Lessubissent la pression d'un milieu de terrain basque très compact et doivent contenir les assauts locaux, à l'image d'une double tentative de Yuri Berchiche stoppée par Thibaut Courtois.En guise de réponse, Marco Asensio se décide à faire parler son pied gauche. Contrairement à sa soirée dorée d'Elche où tout lui réussissait, le Madrilène trouve du répondant face à lui en la personne du jeune portier Unai Simón, dont la main ferme empêche la balle de filer sous la barre de l'Athletic Club. Dans la foulée, un déboulé côté droit d'Óscar de Marcos permet à Iker Muniain de pousser la balle au fond des filets à la suite d'un centre tendu (1-0, 32). Menée au score, la Maison-Blanche passe par Luka Modrić pour alerter une nouvelle fois le gardien des, toujours impérial sur sa ligne. De toute évidence, passer ce dernier obstacle apparaît comme une affaire délicate pour les champions d'Europe en titre.Mains dans les poches, mais tête pensante, Lopetegui se décide à revoir son plan initial. Ceballos sort, Casemiro entre, et le Real adopte un schéma de jeu plus proche de celui proposé par Zinédine Zidane l'an passé. En lieu et place de CR7, c'est Gareth Bale qui se charge de frapper les coups de pied arrêtés à l'entrée de la surface. Sur l'un d'eux, le Gallois oblige Simón à réaliser un arrêt à bout portant face à Sergio Ramos. Si l'entrée du Brésilien fait du bien au onze madrilène, celle d'Isco sera décisive puisque trois minutes plus tard, sa tête croisée permet aux siens d'égaliser (1-1, 64).Un but qui confirme la domination visiteuse sur laquelle Marco Asensio et Karim Benzema tentent de s'appuyer malgré un Simón habile pour boucher au maximum les angles de tirs adverses. Mais si le bateau basque se met à tanguer, le navire ne chavire pas pour autant. Berizzo se décide à faire sortir son attaquant de pointe Iñaki Williams, remuant, mais trahi par la fatigue visible sur son faciès. Ultra dominateur dans les dernières minutes, le Real ne parvient pas à trouver le verrou d'un coffre fermé et prêt à gicler en contre avec les tripes sur la moindre opportunité. Mikel Rico obtient la dernière opportunité, mais Courtois sauve les meubles d'un Real qui laisse le Barça seul leader de la Liga.