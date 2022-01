Le Real Madrid prend sa revanche sur Alcoyano

CD Alcoyano 1-3 Real Madrid

CD Alcoyano 4-2-3-1) : José Juan - Carbonell (Revert, 80e), Primi Férriz, Blanco (Raúl González Valls, 60e), Lillo - Miranda (Imanol García, 60e), Juanan Casanova - Escudero (Juli, 60e), Dani Vega (Javi García, 80e), Javi Antón - El Ghezouani. Entraîneur : Vicente Parras.

Real Madrid (4-3-3) : Lunin - Nacho, Militão, Alaba (Vallejo, 86e), Marcelo - Valverde, Casemiro, Camavinga (Isco, 78e) - Rodrygo (Ceballos, 86e), Mariano Díaz (Asensio, 48e), Hazard (Kroos, 78e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Les retrouvailles entre Alcoyano et le Real Madrid en seizièmes de finale de la Coupe d'Espagne, un an après l'exploit du Deportivo , ont tourné à l'avantage des Madrilènes, difficilement victorieux à El Collao ce mercredi soir (1-3).Tenaces et bien en place, les joueurs d'Alcoy ont pourtant débuté leur partie sans complexes. Engouffré dans la surface après avoir éliminé Casemiro et Nacho, Andy Escudero a en effet déclenché la première banderille d'une frappe croisée, logée dans le petit filet extérieur d'Andriy Lunin (15). Pris par le jeu en profondeur de leurs adversaires, lesont finalement dû s'en remettre aux coups de pied arrêtés afin de trouver la faille. Le corner botté par Rodrygo a ainsi trouvé le crâne d'Éder Militão, venu catapulter le cuir au fondet soulager les siens peu avant la pause.Libérés, les hommes de Carlo Ancelotti vont néanmoins s'endormir au retour des vestiaires. Deux tentatives lointaines de David Alaba (51et 64) puis plus rien. Le réveil des pensionnaires de troisième division ne s'est dès lors pas fait attendre, portés par un chef d'œuvre de Dani Vega. Lancé côté droit, l'ailier s'est débarrassé de Militão et de Casemiro sur un joli crochet avant d'enchaîner d'un sublime enroulé, imparable pour Lunin. Un exploit en marche, douché dix minutes plus tard par le réalisme des visiteurs. Entré en jeu, Marco Asensio a redonné l'avantage à son équipe d'un tir contré par Raúl González Vallsavant que José Juan , sur une sortie totalement manquée devant Isco, ne fasse le break malgré lui. Pour la maîtrise, on repassera.