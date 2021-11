Le Real Madrid prend la tête

41

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Carvajal, Militão, Alaba, Mendy – Kroos, Casemiro, Camavinga – Asensio, Benzema, Vinícius. Entraîneur : Ancelotti.



Rayo Vallecano (4-2-3-1) : Dimitrievski – Baillu, Saveljićh, Catena, Fran García – Valentín, Comesaña – Á. García, Trejo, Isi – Nteka. Entraîneur : Hernández.

Mi-temps sifflé, match plié... ou presque.Avant même le début du second acte, tout le monde pensait que le Real Madrid allait s'imposer sans difficulté. Menant 2-0 à la pause, lesont en effet affiché une grosse maîtrise en première période dans cette rencontre comptant pour la treizième journée de Liga. Car s'il a tenté un gros pressing dans les premières minutes, le Rayo Vallecano s'en est vite voulu : au quart d'heure de jeu et après une première réalisation de Vinícius annulée pour hors-jeu, Kroos a ouvert le score sur un bon centre en retrait d'Asensio pour punir les hautes ambitions de jeu adverses.Peu avant l'entracte, Benzema a ensuite breaké en profitant d'un service absolument parfait d'Alaba. Puis les vagues du Real se sont enchaînées sur les cages de Dimitrievski. Avec, notamment, un solo de Vinícius et une action collective de toute beauté achevée par une tentative trop enlevée de l'attaquant français (évidemment titulaire, en compagnie de Mendy et Camavinga). Mais dans le dernier quart d'heure, durant lequel Falcao a réduit la marque juste après être entré et juste avant de se blesser, les favoris de la soirée ont levé le pied et se sont fait peur. Kroos a même dû sauver sur sa ligne, à l'arrachée.Pas suffisant pour arrêter ce Real désormais leader du championnat, mais assez pour faire plaisir auqui n'avait encore jamais marqué au Santiago Bernabéu.