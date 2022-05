« Le Real ne remettrait pas en cause son modèle économique pour Mbappé »

Alors que le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid avance en douceur, la notion de « droits à l'image » est venue faire son apparition dans ces négociations bipartites. Un aspect que l'entourage du Français tenterait tant bien que mal de conserver malgré la réticence des dirigeants madrilènes. Et au milieu de tout cela, un litige économique difficilement compréhensible. Tentative d'éclaircissement avec Vincent Chaudel, spécialiste en marketing sportif.

« Les joueurs font ce qu'ils veulent, dans le cadre des contraintes légales. Par exemple, lorsque les paris sportifs étaient interdits en France, les joueurs français avaient interdiction de poser pour des sites de jeux, car cela n'entrait pas dans le cadre de la loi. »

« Pérez a tout misé sur l'image de ses joueurs, affichant un peu partout Beckham, Figo, Ronaldo et Zidane. Le modèle a évidemment fonctionné, mais surtout, aucun d'entre eux n'a eu le plein contrôle de son image. »

« Le Real Madrid n'est pas le PSG, il est en partie géré par les socios et ne dispose pas d'investisseur étranger à même d'amortir les pertes d'un contrat publicitaire. »

Propos recueillis par Adel Bentaha

Le droit à l’image est le reflet de l’évolution de l’économie du sport. À la base, les joueurs n’étaient que des salariés, payés pour s’entraîner et jouer. Les revenus des clubs étaient alors principalement liés à la billetterie. Mais avec la globalisation du football, les droits TV ont commencé à prendre une place essentielle, et avec eux, ces fameux droits à l’image. Les droits TV sont en général négociés par les ligues ou les fédérations, qui distribuent ensuite l’argent aux clubs pour les premières et aux joueurs pour les secondes. On parle alors d’ « image collective » , et c’est ce qui représente, aujourd’hui, une part importante des salaires des joueurs. Plus les droits TV d’un club sont importants, plus les droits à l’image des joueurs, pour des sponsors ou des publicités, vont augmenter.Les droits à l’image individuels permettent aux joueurs de choisir tel ou tel sponsor, et d’en être l’égérie. Là-dessus, il n’y a pas de problème d’éthique, puisque c’est le joueur et son entourage qui signent un contrat. Le seul problème à gérer dans ce cas-là, c’est le potentiel conflit d’intérêt entre le sponsor du joueur et le sponsor du club ou de l’équipe nationale, en cas de concurrence entre les deux.En France, la règlementation a changé durant la Coupe du monde 1978. À ce moment-là, la fédération fournissait le maillot, le short, les chaussettes et les chaussures. Mais Michel Platini a souhaité avoir ses propres crampons, pour des raisons commerciales ou de confort. On a alors trouvé un compromis, lui permettant de jouer avec les chaussures de son choix, maquillées en noir, afin de ne pas entrer en conflit avec l’équipementier de l’équipe de France. Ensuite, ça a évolué, et on a décidé que les crampons n’étaient plus dépendants de l’équipement, mais constituaient une continuité du corps du joueur. Cela a permis aux clubs de signer un contrat avec un équipementier pour le maillot, les shorts et les chaussettes et de laisser le champ libre au joueur pour le reste.Les joueurs font ce qu’ils veulent, dans le cadre des contraintes légales. Par exemple, lorsque les paris sportifs étaient interdits en France, les joueurs français avaient interdiction de poser pour des sites de jeux, car cela n’entrait pas dans le cadre de la loi.Le PSG, en tant qu’employeur, a le droit de solliciter n’importe quel joueur, car il dispose d’un lien de subordination avec ses employés. Le minimum prévu pour un sponsor au sein d’un club, c’est la présence de cinq joueurs. À partir de cinq, ils sont « obligés » d’apparaître dans les publicités prévues. Au moment de signer un contrat, chaque joueur a ainsi une clause dans laquelle il est inscrit :La seule chose qu’ils peuvent négocier, c’est l’exploitation de leur image, seul. Par exemple, si UNIBET veut exploiter uniquement l’image de Mbappé, il aurait fallu négocier avec le joueur lui-même, qui aurait alors eu un droit de refus. La seule exception, pour qu’un club fasse de la publicité avec un seul joueur, c’est qu’il y ait une clause qui précise cela dans un contrat préalable.Dans le modèle du Real Madrid, inventé par Florentino Pérez avec les Galactiques, le financement provient essentiellement de l’internationalisation du club. Tout passe donc par la monétisation des. Pérez a tout misé sur l’image de ses joueurs, affichant un peu partout Beckham, Figo, Ronaldo et Zidane. Le modèle a évidemment fonctionné, mais surtout, aucun d’entre eux n’a eu le plein contrôle de son image. Le club a toujours gardé la maîtrise de ses rentrées d’argent.Dans ce cas précis, la FFF est prise en étau, car il n'y a pas de lien de subordination avec Mbappé, n'étant pas un employé de l'équipe de France. Il ne touche pas de salaire en Bleu, mais des primes. Ainsi, il n’y a pas de contrat liant la fédération française à ses joueurs, il y a seulement une convention, que l’on signe en arrivant en équipe nationale. Elle s’étale même jusqu’à cinq ans après la retraite internationale des joueurs. Pour Mbappé, le problème n’est donc pas financier, mais moral. Il souhaite faire de ses droits à l’image un cas de conscience. Il ne veut pas être prisonnier de cette convention, l’obligeant à représenter une marque ayant « mauvaise réputation » , ce qui peut se comprendre.Il y a l’équipe de France de tennis, en Coupe Davis. Les tennismen sont parvenus à garder leurs propres équipementiers, bien que la sélection soit sponsorisée par Lacoste. Les deux seules contraintes qu’on leur impose, c’est qu’il viennent tous habillés en bleu, avec un T-shirt sur lequel est marqué « France » au dos, et que leur bas de survêtement soit de marque Lacoste. Mais dans ce cas, le contrat avec Lacoste n’a plus aucune valeur, car ce n’est pas avec un survêtement d’échauffement que vous allez rentabiliser des millions d’euros.Le Real Madrid, mais surtout Florentino Pérez, car c’est lui « l’inventeur » de ce modèle, ne prendra jamais le risque de perdre ses contrats publicitaires pour un joueur, aussi Mbappé soit-il.El PaísLe Real Madrid n’est pas le PSG, il est en partie géré par leset ne dispose pas d’investisseur étranger à même d’amortir les pertes d’un contrat publicitaire. Paris peut se permettre de dire à Mbappé,, le Real Madrid a moins cette latitude-là, car il a besoin de partager ces revenus avec ses joueurs stars, dont une partie des salaires est liée à cette image.Il sera très difficile de faire plier Florentino Pérez. Et les négociations portent principalement sur cela, au-delà de tout autre aspect.Le Real Madrid fera tout pour conserver la part importante des revenus, pour la stabilité de son club. Il serait difficile pour eux de fragiliser un écosystème fonctionnel depuis plus de vingt ans, pour un seul joueur. Évidemment qu’ils seraient plus conciliants dans les négociations, vu le standing de Kylian Mbappé, mais pas au point de remettre en cause leur modèle économique.