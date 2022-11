Le Real Madrid gagne petit face à Cadix

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Mendy, Alaba, Militão, Vázquez (Nacho, 88e) - Kroos, Tchouaméni, Modrić (Camavinga, 85e) - Vinícius Júnior, Rodrygo (Ceballos, 82e), Valverde. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Cadix (4-4-2) : Ledesma - Carcelén, Fali, Cala (José Mari, 72e), Espina - Alejo (Bongonda, 56e), Rubén Alcaraz (Ocampo, 56e), San Emeterio, Sobrino (Negredo, 78e) - Álex Fernández, Lozano (Lucas Pérez, 72e). Entraîneur : Sergio González.

À Santiago-Bernabéu ce jeudi soir, pour la quatorzième et dernière journée de Liga avant la Coupe du monde, c'est un Real Madrid en manque de confiance qui l'a petitement emporté devant Cadix (2-1). Afin de revenir à deux points du FC Barcelone au classement.Sur une pelouse grasse et dans une partie hachée par des fautes et des bagarres, lesont eu du mal à imposer leur rythme. Devant le bloc bas gaditan, qui ne s'est illustré que par une frappe lointaine d'Alfonso Espino (11), les locaux s'en sont remis à Éder Militão, monté sur corner et oublié par la défense, pour ouvrir le score de la têtePasseur décisif sur le premier but, Toni Kroos s'est chargé de faire leà vingt minutes de la fin, d'une sublime volée à l'entrée de la surface. Pour débloquer son compteur cette saison. Mais dans la foulée, Luka Modrić, servi par Vinícius Júnior et seul devant les cages vides, s'est complètement troué (79), laissant aux visiteurs le soin de réduire la marque par l'entrant Lucas Pérez, au rebond de deux frappes repoussées par Thibaut Courtois, abandonné derrière. Des sueurs froides pour les Madrilènes, puisque dans le temps additionnel, Espino, toujours, placera un coup de casque, près de la lucarne (90+4). Chamartín a soufflé.