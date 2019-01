Le Real fait le forcing pour Hazard

AC

Du bleu vers le blanc ?D'après les informations de Marca , le Real Madrid n'abandonne pas la piste Eden Hazard et espère même recruter le joueur de Chelsea l'été prochain pour moins de cent millions d'euros.Le Belge, sous contrat jusqu'en juin 2020, n'a jamais caché son envie d'évoluer sous le maillot des. Il refuserait toute prolongation depuis quelques semaines et Chelsea accepterait donc de négocier avec le Real Madrid afin de ne pas lâcher son joueur gratuitement. Ainsi,annonce que les négociations tourneraient autour des cent millions d'euros car il ne reste plus qu'un an et demi de contrat à Hazard.Une affaire en or ?