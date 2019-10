Le Real Madrid évite le pire contre Bruges

216

Real Madrid (4-3-3) : Courtois (45e, Areola) - Carvajal, Varane, Ramos, Nacho (45e, Marcelo) - Casemiro, Kroos, Modrić - Lucas Vázquez (67e, Vinicius Junior), Benzema, Hazard. Entraîneur : Zinédine Zidane.



Bruges (4-3-3) : Mignolet - Mata, Mechele, Deli, Sobol - Rits, Vormer, Vanaken - Diatta, Dennis Bonaventure (70e, Openda, 86e, Cools), Tau. Entraîneur : Philippe Clément.

Un moindre mal. D'abord indigent et mené 2-0 dans son écrin de Santiago-Bernabéu, mardi en début de soirée, le Real Madrid a été sauvé par ses tauliers pour arracher un match nul contre Bruges (2-2) qui ne fait toutefois pas ses affaires dans ce groupe G.Venu pour en découdre et se racheter à la suite de la débâcle contre le PSG, le Real prouve pourtant d'emblée que ses maux sont profonds. Un alignement bancal, des joueurs complètement absents au marquage et voilà Emmanuel Bonaventure Dennis qui trompe Thibaut Courtois d'un double contact involontaire et très heureux. Cueilli à froid, le Santiago-Bernabéu voit ses protégés réagir timidement, mais les tentatives de Luka Modrić et Toni Kroos (24, 36, 45) fuient toutes le cadre, tandis que Raphaël Varane se heurte à un réflexe hors du commun de Simon Mignolet (27). De l'autre côté du terrain, la boutiqueest toujours ouverte aux quatre vents, et Dennis profite d'une perte de balle sordide de Modrić pour aligner une deuxième fois Courtois de façon burlesque... en trébuchant avant sa frappe.Déterminé à lancer un signal fort, Zinédine Zidane effectue deux changements à la pause... dont Alphonse Areola (les médias espagnols ont vite évoqué le fait que Courtois était malade avant le match). Pour quelle réaction ? Une balle de 3-0 pour les Belges, avec encore l'intenable Dennis à la baguette (54). Heureusement que le gardien français s'interpose parce que Sergio Ramos réduit la marque dans la foulée sur un bon centre de Karim Benzema. Le Real pousse, sans donner l'impression de maîtriser son sujet, et sera finalement sauvé par une tête de Casemiro consécutive à l'exclusion de Ruud Vormer côté flamand.Qui a dit que le Real était le principal adversaire du PSG dans ce groupe G ?