Le Real Madrid croque Séville à l'usure

À force d'insister devant un FC Séville venu pour défendre, le Real Madrid s'impose grâce à Casemiro et enchaîne un deuxième succès consécutif en Liga (2-0). De quoi prendre trois points d'avance sur son adversaire du jour au classement.

Modrić, en rouge et blanc

Le siège de la Maison-Blanche

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Reguilón, Ramos, Varane, Carvajal - Casemiro, Modrić, Ceballos (Valverde, 88e) - L. Vázquez (Isco, 78e), Vinícius, Benzema.Entraîneur : Santiago Solari.



FC Séville (3-5-2) : Vaclík - Gómez, Kjær, Carriço - Escudero (B. Gil, 86e), F. Vázquez, Banega, Sarabia, Navas - Ben Yedder (Promes, 71e), André Silva (El-Haddadi, 75e). Entraîneur : Pablo Machín.

Un petit pansement est toujours plus classe qu'un gros bandage. Luka Modrić l'a bien compris, le médecin du Real Madrid aussi. Les cheveux au vent, le Croate parachève le succès madrilène dans les toutes dernières secondes du match. Comment ? D'un plat du pied droit enveloppé qui ne laisse aucune chance à Tom áš Vaclík, incapable d'aller toucher le ballon cette fois-ci. Voilà, le Real va s'imposer grâce à ce qui fait sa force actuellement : de la ténacité dans le jeu et une volonté jusqu'à la dernière minute. Non, ce Real n'est pas mort. Loin de là.Après avoir vaincu la première sœur sévillane la semaine dernière , la deuxième du nom est prête à en découdre avec le Real dans son antre du Santiago- Bernabé u. Santiago Solari le sait sans doute avant la rencontre : lessont invaincus face au FC Séville à domicile depuis plus de onze ans. Une confiance supplémentaire avant de démarrer un match où Marcelo et Isco sont une nouvelle fois zappés par le technicien argentin. Placé sur l'aile droite de l'attaque madrilène, Vinícius Júnior est lancé par Modrić pour tenter une frappe croisée sur une pelouse qui fuse à cause de la pluie. Attentif, Vaclík ne se laisse pas surprendre et détourne la tentative de l'homme le plus actif de ce début de match.En mission commando dans la capitale, lesparviennent cependant à rendre la pareille au Real avec un beau frisson en contre-attaque. Balle au pied, Wissam Ben Yedder fixe la défense et sert Sergio Escudero pour un face-à-face avec Thibaut Courtois qui échoue dans le petit filet extérieur du portier belge. Une action qui incite le Real à moins se livrer pour éviter une deuxième défaite consécutive à domicile en Liga. Dans cette fin de première période, les duels font en tout cas rage. À l'image de la bataille aérienne entre Franco Vázquez et Modrić, touché à l'arcade sourcilière. De quoi obliger le lauréat du Ballon d’or 2018 à porter un bandage blanc autour de sa chevelure, pendant que l'Argentin enfile un casque de rugbyman que ne renierait pour rien au monde Petr Čech. En bref, une occasion franche de chaque côté et plus grand-chose à se mettre sous la dent. Quelle aubaine, c'est l'heure d'aller faire un tour aux vestiaires.Contrariés dans leurs intentions de victoire, les Madrilènes passent la deuxième vitesse dès la reprise. Et si les tentatives de Lucas Vázquez , Modrić ou Vinícius ne trouvent pas le cadre, la pression locale se précise devant une ligne de cinq en phase défensive aussi solide que les pectoraux de Sergio Ramos Karim Benzema privé de ballons chauds, c'est Dani Ceballos qui s'essaie à la frappe lointaine pour trouver la barre andalouse. Séville subit, mais ne rompt pas sous les coups de tête surpuissants de Casemiro . En revanche, le missile téléguidé du pied droit brésilien devient imparable pour Vaclík, trop court (1-0, 79). Une fois devant, le Real sait que le plus dur est derrière lui. Il ne lui reste plus qu'à tenir, et signaler le retour en forme de son métronome considéré comme le meilleur joueur de l'année 2018. Voilà comment bien enchaîner sur 2019.