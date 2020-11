Le Real Madrid coule à Valence

66

FC Valence (4-4-2) : Doménech - Gayà, Guillamón, Paulista, Wass - Cheryshev (Lato, 77e), Račić, Soler, Musah (Jason, 87e) - Lee (Gameiro, 80e), M.Gómez (Sobrino, 87e). Entraîneur : Javi Gracia.

e) - Vinicis Jr, Asensio, Isco (Jović, 82e) - Benzema (Mariano, 75e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Alors celle-ci, personne ne l'avait vu venir.Confronté à une équipe de Valence en difficulté en Liga (douzième avant cette neuvième journée), le Real Madrid s'est pris les pieds dans le tapis du Mestalla. Pourtant, la rencontre avait parfaitement débutée grâce au quatrième but en huit matchs de Karim Benzema en Liga, auteur d'une magnifique frappe depuis l'entrée de la surface à la suite d'un bon travail de Isco, Vinícius et Marcelo. Tranquillement lancé dans sa tunique rose, le Real va pourtant s'apprêter à broyer du noir. Suite à une main dans sa propre surface sur un centre de José Luis Gayà, Lucas Vázquez permet à Carlos Soler de faire recoller Valence au score, et ce, malgré une parade de Thibaut Courtois sur un penalty logiquement à retirer. Dans le dur, le Real concède un but contre son camp suite à une mauvaise inspiration de Raphaël Varane que Courtois ne peut pas stopper avant la ligne de butAu retour des vestiaires, le cauchemar continue pour les Madrilènes. Kang-in Lee trouve le poteau suite à une magnifique horizontale de Courtois (47), puis Valence bénéficie d'un nouveau penalty après un contact entre Maxi Gómez et Marcelo. Du premier coup cette fois-ci, Soler s'offre le doublé. Malgré une tentative de revenir au score par Federico Valverde (57e), le Real sombre définitivement sur une nouvelle main dans la surface, où Sergio Ramos se voit rendu coupable après visionnage de la VAR. Jamais deux sans trois : Soler trompe encore Courtois et passe au triplé. Incapable de remonter un tel écart, le Real s'incline pour la deuxième fois de la saison et stagne à la quatrième place de Liga.Comme quoi, la VAR peut aussi jouer des mauvais tours au Real Madrid.