Le Real Madrid commence fort face au Celtic

Celtic (4-3-3) : Hart - Juranović, Carter-Vickers, Jenz, Taylor - O'Riley (Mooy, 72e), McGregor, Hatate (Turnbull, 72e) - Abada (Maeda, 46e), Giakoumakis (Furuhashi, 72e), Jota (Haksabanovic, 82e). Entraîneur : Ange Postecoglou.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Militão (Rudiger, 46e), Alaba, Mendy - Modrić (Asensio, 80e), Tchouaméni (Camavinga, 71e), Kroos - Valverde, Benzema (Hazard, 30e), Vinícius (Rodrygo, 80e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Le tenant du titre envoie un premier message.En déplacement à Glasgow, le Real Madrid a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des champions, mardi soir, face au Celtic (0-3). Les Madrilènes ont attendu la seconde période pour frapper fort et ont d'abord laissé les locaux, portés par un Celtic Park bouillant, imposer un pressing agressif. Ce sont d'ailleurs les hommes de Postecoglou qui ont été les plus proches d'ouvrir la marque, notamment via un missile de McGregor, qui a tapé le montant de Courtois (21). En face, rien n'a vraiment réussi au Real, qui a dû se contenter de longues phases de possession sans se montrer dangereux dans le dernier geste, le tout en perdant prématurément Benzema, touché au genou et contraint de céder sa place à Hazard (30).Mais les gars d'Ancelotti ont de la ressource et ont fait basculer la rencontre en cinq minutes chrono. Vinícius, d'abord, sur une transition express et grâce à un service millimétré de Valverde, a ouvert le score d'une frappe pied droit. Modrić, ensuite, a aggravé le score d'un extérieur du pied dont il a le secret, après un double crochet pour éliminer la défense adverse. Le Celtic a été inefficace quand, au contraire, le Real a été clinique : une superbe action collective a permis à Hazard de tuer le suspenseet à Ancelotti de faire tourner son effectif en fin de partie, le Celtic Park applaudissant avec classe les sorties de Modrić et Vinícius.Si les supporters madrilènes avaient des doutes , ils peuvent déjà souffler un bon coup ce soir.