Le Real Madrid, club au plus haut potentiel marketing du monde ?

Quand foot et business font (bon ?) ménage.SponsorPulse, institut canadien de data, et SportsPro, média anglais, se sont unis pour faire un classement des entités sportives au plus haut potentiel marketing . Un classement qui place le Coupe du Monde de football en tête d'un podium complété par les Jeux Olympiques d'été et la NBA. Le premier club est le Real Madrid (4) et devance la Ligue des Champions (7).Si l'on retrouve d'autres équipes de foot, dont le Barça (5), Manchester United (9), Liverpool (11) et l'AC Milan (22), le PSG, premier et seul club de Ligue 1 se classe 45de ce top 50. Top 50 dont la Ligue 1 ne fait pas partie.C'est bien beau tout ça, mais que serait le PSG sans notre Ligue des Talents ?