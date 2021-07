Le Real Madrid bat le Barça dans le Clásico des légendes

AL

Total régal.Ce mardi soir, le stade Bloomfield de Tel-Aviv a accueilli une rencontre pas comme les autres : le Clásico des légendes, entre les anciennes gloires du Real Madrid et leurs homologues du FC Barcelone... mais aussi quelques joueurs plus anonymes. Devant 30 000 personnes, ce sont lesqui l'ont emporté après avoir concédé l'ouverture du score sur un penalty de Ronaldinho (3-2).aura même fracassé le montant de Jordi Codina quelques instants plus tard, avant que le Real ne fasse le travail par Pedro Munitis, Alfonso Pérez Muñoz et Rubén de la Red, étoile filante madrilène qui a mis un terme à sa carrière de manière anticipée à cause d'un problème cardiaque en 2010.Organisée dans un but caritatif, la rencontre a donc également vu s'écharper Deco, Rivaldo, Javier Saviola ou encore Gaizka Mendieta et Ronald de Boer côté Barça, tandis que Roberto Carlos, Luís Figo, Martín Vázquez, Iván Campo et Alberto Rivera ont défendu les couleurs la Maison-Blanche. Frédéric Déhu (23 matchs entre 1999 et 2000) aura eu le bonheur d'être titulaire côtéet de jouer 41 minutes.Tant que de Boer n'a pas ramené son frangin au dîner d'après-match...