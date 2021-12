Le Real Madrid assure la première place, le Sheriff tient le Shakhtar en échec

8

Pour la réception de l'Inter à Santiago Bernabéu ce mardi soir, le Real Madrid l'a sereinement emporté (2-0) pour s'assurer la première place du groupe D. Les Madrilènes ont su se montrer réalistes sur leurs quelques situations. En effet, si Ivan Perišić n'a pas réussi à trouver le cadre sur sa reprise de volée, bien contrée par Dani Carvajal (12), Toni Kroos a, de son côté, ajusté une sublime frappe du gauche à l'entrée de la surface pour placer le cuir dans le petit filet de Samir Handanović. La millième réalisation de l'histoireen Ligue des champions. Mais une ouverture du score salvatrice avant une lente léthargie.Le réveil est finalement venu de Marco Asensio, enroulant magnifiquement son ballon pour une conclusion poteau rentrant. On notera l'expulsion de Nicolò Barella pour un coup de poing dans la jambe (oui) d'Eder Militão (64). Le Real Madrid se sera donc relevé lors de la manche retour et achève sa phase de groupes avec cinq unités d'avance sur le rival intériste.Dans le même temps et à 3000 kilomètres de là, le Shakhtar, bon dernier, et le Sheriff se sont quittés sur un nul (1-1) à l'Olympiyskiy de Kiev. Au terme d'une partie peu emballante, lesauront pris leur temps avant de passer aux choses sérieuses. Le plat du pied trop enlevé de Manor Solomon (8) n'a ainsi été qu'une légère éclaircie avant la libération signée Fernando. Lancé par l'excellent ballon aérien de Serhiy Kryvtsov, le Brésilien a très vite enchaîné entre son contrôle et sa reprise en pivot. Mais comme souvent, les hommes de Donetsk ont craqué dans les derniers instants. Oublié au point de penalty, Boban Nikolov s'y est effectivement repris à deux fois pour tromper Oleksiy Shevchenko (sans lien avec Andriy) entré quelques instants auparavant et a offert un ultime point aux siens en cette campagne de Ligue des champions. Le Sheriff conclut donc sa surprenante aventure en C1 et tentera de faire aussi bonne figure en Ligue Europa. À l'inverse, le Shakhtar quitte le microcosme européen sans la moindre victoire en six matchs.