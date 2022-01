Le Real Madrid assomme le Barça au bout de la prolongation

Du spectacle, du rythme et des Français remuants : le 248e Clásico de l'histoire a accouché d'un match superbe, remporté par le Real Madrid au bout de 120 minutes de jeu. Le duo Vinícius - Karim Benzema a porté la Maison-Blanche dans ce combat haletant. Le FC Barcelone quitte la Supercoupe d'Espagne aux portes de la finale, mais avec la tête haute, en ayant montré un visage autrement plus convaincant qu'en championnat dernièrement.

1

Lucky Luuk

Benzema, toujours plus haut

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Alba, Piqué, Araujo, Alves (Nico, 78e) - Busquets, De Jong (Pedri, 46e), Gavi (Memphis, 78e) - Dembélé, De Jong (Fati, 66e), Ferran (Abde, 46e [Jutgla, 110e]). Entraîneur : Xavi.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal (Vázquez, 91e), Militão, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modrić (Valverde, 83e) - Asensio (Rodrygo, 68e), Benzema, Vinícius (Camavinga, 110e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Par Quentin Ballue

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce n'est pas une victoire 5-0, mais le Real Madrid tient sa. 2-0 au Santiago Bernabéu le 1mars 2020. 1-3 au Camp Nou le 24 octobre 2020. 2-1 au stade Alfredo Di Stéfano le 10 avril 2021. 1-2 au Camp Nou le 24 octobre 2021. Et 2-3 au stade du Roi-Fahd le 12 janvier 2022. La Maison-Blanche a enchaîné un cinquième Clásico victorieux en disposant du rival barcelonais en demi-finales de la Supercoupe d'Espagne. Du jamais-vu dans l'histoire du clubdepuis les années 1960. La centième victoire du Real face au FC Barcelone, accessoirement. Florentino Pérez ne s'est pas déplacé pour rien.Les hommes de Carlo Ancelotti ont donné le ton d'entrée avec des tentatives hors cadre signées Karim Benzema (3) et Marco Asensio (8). Le troisième homme de l'attaque madrilène, Vinícius, a lui aussi eu droit à son occasion dans le premier quart d'heure, mais il a envoyé le cuir dans les bras de Marc-André ter Stegen, gêné par le retour d'Araujo (12). Le trio s'est de nouveau mis en action sur un trois-contre-deux mené à la vitesse de l'éclair par le Brésilien, conclu par l'Espagnol d'une frappe au-dessus de la lucarne (19). À force de menacer, le Real a fini par planter. Benzema s'est joué de Sergio Busquets pour gratter le ballon dans le rond central et lancer Vinícius en profondeur. Trop tard pour Araujo (25). Lealourdit une facture déjà bien salée : 26 matchs cette saison, 22 buts, 9 passes décisives.Après une demi-heure compliquée, les Catalans ont réussi à se rebeller. Luuk de Jong a échappé par deux fois à ses gardes du corps, mais ses coups de tête sont restés inoffensifs (29, 32). Plutôt impliqué, y compris quand il a fallu revenir défendre sur une montée de Dani Carvajal, Ousmane Dembélé a fait passer quelques frissons en tentant sa chance du droit (34) et en éliminant deux joueurs dans la surface (41). Le Vernonnais a été récompensé en amenant l'égalisation, avec une bonne dose de réussite. En voulant dégager son centre, Militão s'est en effet fait contrer par Luuk de Jong, buteur pour la troisième fois déjà en 2022 (41). De l'autre côté de l'attaque, en revanche, Ferran Torres a connu une première bien terne, dont on ne retiendra qu'un jaune pour un tirage de maillot grossier (23) et une reprise ratée sur un centre de Dembélé (40). Xavi l'a d'ailleurs sorti à la pause au profit du jeune Ez Abde.Sur leur lancée, les Barcelonais ont maintenu la pression au retour des vestiaires. Tout juste entré, Pedri a frôlé le cadre (49). Un centre-tir de Dembélé a failli se transformer en passe dé pour Luuk de Jong, mais le Néerlandais n'as pas pu redresser sa tête (50). Le Français a encore créé le danger en tentant une reprise de volée, un peu trop écrasée (54). Alors que le Real peinait à déstabiliser l'arrière-garde catalane, KB9 est réapparu. Premier éclair : le Lyonnais fixe Araujo et fracasse le poteau (69). Puis le coup de tonnerre : Mendy trouve son compatriote, qui ouvre son pied droit. Ter Stegen se détend, mais Carvajal remet dans la boîte, et Benzema la pousse au fond (72). Son 23but de la saison et son onzième dans l'histoire du Clásico, autant que Luis Suárez.Xavi a alors joué son va-tout, choisissant de lancer Nico González et Memphis Depay, tout en sortant son latéral Dani Alves. Et comme en première période, le Barça a recollé, Ansu Fati profitant du marquage lâche d'Éder Militão pour catapulter le cuir au fond des filets (83). Sérieusement bousculé, le Real s'en est remis à une sortie de Thibaut Courtois (86) et à une intervention salvatrice de Nacho devant Pedri (87) pour emmener son rival en prolongation. Trente minutes supplémentaires pendant lesquelles lesont mis le pied sur le ballon. Le Real a fait le dos rond, et a piqué à la suite d'une perte de balle de Dembélé. Le contre est initié, Rodrygo centre en retrait, Vinícius laisse filer, Federico Valverde conclut du plat du pied (98). Cette fois, Courtois veillera à ce que le Barça ne revienne pas en repoussant les tirs de Busquets et Dembélé (101). Rodrygo gâchera une offrande de Benzema pour tuer la rencontre (120+1), mais sans conséquence. Les Madrilènes seront tranquillement devant leur télé demain soir pour connaître l'identité de leur adversaire en finale. Et le Barça sera déjà loin.