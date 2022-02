Le Real, le Barça et la Juve sur le point de relancer la Superligue

LT

Covid, guerre en Ukraine, Superligue... On part sur une année bien pourrie.Andrea Agnelli est, ce qu’on appelle communément, un gros forceur. D’après le projet de Superligue va être relancé dès jeudi prochain par le président de la Juventus. Ce dernier devrait livrer les premiers contours du nouveau format de sa ligue lors d’un sommet de l’industrie du sport. Parmi les grands changements, figurerait l’abandon du statut de clubs permanents, prévu pour douze équipes à l’origine. Bien sûr, l’Italien ne manigance pas seul dans son coin et bénéficierait encore des soutiens du Real Madrid ainsi que du FC Barcelone. Les trois derniers irréductibles.Selon le média anglais, un document a été rédigé en septembre dernier afin de mettre sur papier les principales lignes du projet. On pourrait notamment y lire que la création de clubs dans des grandes villes européennes qui n’en n’ont pas serait fortement encouragé. Dublin et Luxembourg seraient cités comme exemple. Un des rares gros clubs du Vieux-Continent à ne pas avoir cédé aux sirènes de cette ligue, le PSG serait dans le viseur des trois frondeurs. Nasser al-Khelaïfi serait trop copain avec l’UEFA à leur goût et la Superligue serait une réponse au monopole de l’instance européenne.Qu’ils s’occupent d’aller en finale de C1, on verra ensuite si ce sont des gens sérieux.