Le Real éteint l'Inter

Inter (3-5-2) : Handanović - Škriniar, De Vrij, Bastoni (D'Ambrosio,45e) - Hakimi (Sánchez, 64e), Barella, Gagliardini (Sensi, 78e), Vidal, Young - Lukaku (Eriksen, 86e), Lautaro Martinez (Perišić, 45e). Entraîneur : Antonio Conte.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Nacho, Varane, Mendy - Modrić, Kroos, Ødegaard (Casemiro, 58e) - Lucas Vázquez, Mariano Diaz (Rodrygo, 58e), Hazard (Vinicius, 77e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

La VidalPlutôt bien rentrée dans son match malgré l'ouverture du score précoce du Real, l'Inter a sombré à la suite de l'expulsion stupide d'Arturo Vidal, à la demi-heure de jeu. Victime d'une faute de Varane qui aurait du permettre aux Lombards d'obtenir un penalty, le Chilien a pété un câble, en hurlant au visage de l'arbitre pour obtenir gain de cause. Ce qui lui a valu d'être exclu dans la foulée. Auparavant, le Real avait déjà brisé la glace grâce à Hazard, qui avait transformé un penalty obtenu par Nacho.À 10 contre 11, lesn'avaient plus les armes pour inquiéter ce Real-là, rassuré par la maîtrise technique de Modrić au milieu et renforcé par les entrées de Casemiro et Rodrygo à l'heure de jeu. Le second, bien servi par un excellent centre de Lucas Vázquez, doublait même la mise à bout portant, une minute après avoir commencé à gambader sur le pré.De quoi sérieusement assombrir les perspectives desen C1. Après quatre journées disputées, les gars de Conte totalisent 5 points de moins que leur adversaire du soir et figurent aussi 6 unités derrière Mönchengladbach, large vainqueur du Shakhtar plus tôt dans la soirée (4-0).