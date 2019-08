Le Real entame parfaitement sa saison à Vigo

Celta Vigo (4-4-2) : Blanco - Kevin Vázquez, Araújo, Costas, Olaza - Brais Méndez, Beltrán (Diop, 83e), Lobotka (Sisto, 75e), Denis Suárez - Iago Aspas, Fernández (Losada, 88e). Entraîneur : Escribá.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Marcelo, Ramos, Varane, Odriozola - Kroos, Casemiro, Modric -Vinicius (Vázquez, 69e), Benzema (Jovic, 81e), Bale (Isco, 74e). Entraîneur : Zidane.

Par Victor Launay

Une impression de déjà vu.Pour son premier match de Liga, le Real Madrid a débuté en 4-3-3 et sans aucune recrue dans le onze de départ. Hazard et Mendy blessés, Jovic sur le banc, on retrouve notamment sur la pelouse du Balaídos Gareth Bale, poussé vers la sortie par le Real pendant tout l'été. Et comme un symbole, c'est le Gallois qui va être à l'origine de l'ouverture du score des. Après un taquet de Casemiro sur Fernández - rude entrée en matière pour-, Bale hérite de la balle côté gauche et fait tourner dans tous les sens la défense du Celta, avant de centrer pour Karim Benzema, qui n'avait plus qu'à se jeter pour pousser le ballon au fond des filets (12, 0-1).Face à des adversaires qui jouent bien au ballon mais qui peinent à trouver de la profondeur, le Real Madrid gère ensuite son avance et inquiète quelques fois le Celta. Avec une frappe de Modric (36), qui ouvre son pied à vingt mètres avant de voir sa tentative détournée par Blanco. Et avant la mi-temps, avec Bale, bien lancé en profondeur (43). Le Real va ensuite se faire une grosse frayeur. Après avoir trop gambergé, Odriozola perd le ballon, qui atterrit sur Iago Aspas. Le buteur espagnol passe le ballon à Brais Méndez, qui marque un but... finalement refusé. Aspas était hors jeu de quelques millimètres.Après la pause, le Celta pousse et le Real va perdre Luka Modric, sévèrement expulsé après avoir marché sur la cheville de Denis Suarez (56). Dans la foulée, la défense madrilène est aux fraises et c'est Thibaut Courtois qui sauve son équipe sur sa ligne, déviant un coup de tête d'Araújo (58). Et contre toute attente, le Real va finalement doubler la mise. À vingt-cinq mètres côté gauche, Toni Kroos envoie un sac dans la lucarne gauche du Celta et trompe Blanco (61, 0-2). La mise doublée, les Galiciens s'éteignent et n'arrivent pas à profiter de leur supériorité numérique tandis que le Real gère son avance tranquillement.Et quand ça accélère, ça fait mal. Au terme d'une superbe action collective, où Karim Benzema nous gratifie d'une roulette et d'une passe décisive, Vázquez inscrit le troisième but madrilène d'une frappe croisée à ras-de-terre (80, 0-3). En toute fin de match, le Celta va sauver l'honneur, mais il est trop tard. Suite à une contre-attaque menée par l'ancien lyonnais Pape Cheikh Diop, Losada trompe Courtois d'une frappe croisée (91, 1-3).Convaincant, ce Real efficace et solide entame parfaitement sa saison et relègue déjà le Barça à trois points.