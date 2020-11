Le Real enfonce l'Inter

Au terme d'une rencontre rythmée et techniquement relevée, le Real a dominé une formation interista séduisante, mais plombée par ses errements défensifs. De quoi définitivement lancer les Madrilènes en ligue des champions, quand les Nerazzurri attendent de signer un premier succès cette saison en C1, et pointent à la dernière place du groupe B.

Sapés comme jamais

Et à la fin, c'est le Real qui gagne

Real Madrid (4-2-3-1) :Courtois - L. Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos (Modric, 78e)- Asensio (Rodrygo, 64e), Benzema, Hazard (Vinicius, 64e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



Inter (3-5-2) : Handanovic - D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella (Gagliardini, 78e), Brozovic, Vidal (Nainggolan, 87e), Young - Lautaro Martínez, Perisic (Sanchez, 78e). Entraîneur : Antonio Conte.

A force de s'arracher les cheveux en C1, Antonio Conte va peut être finir par filer un sale coup à sa fameuse implantation capillaire. Après trois match de C1, son Inter pointe à la dernière place de son groupe b de ligue des champions. La faute, ce soir, au Real Madrid de Zidane, sur courant alternatif ce mardi, mais décidemment irrésistible quand il se décide à jouer et à accélérer dans les seize mètres adverses.Réussir des retrouvailles peut s'avérer chose difficile. Plus de vingt ans après les débuts de Zidane à la Juventus avec Antonio Conte à ses cotés sur le pré, le double Z et lede l'Inter se croisent pour la première fois en match officiel, depuis qu'ils sont devenus entraineurs. Ce mardi, il s'agit donc de faire bonne impression. Ca tombe bien,comme Madrilènes sont venus rudement bien habillés offensivement. Fringuée d'un entrejeu Barella-Brozovic-Vidal, l'Inter a des idées et du rythme dans les chaussettes. Barella, servi par Perisic, trouve la barre de la tête, quand Vidal, d'un tir lointain, donne quelques frayeurs à Courtois. Mais c'est bien le Real qui est le mieux sapé ce soir, les combinaisons de Benzema, Hazard et Valverde donnant le tournis à une défenseaffolée par le pressing adverse.Hakimi, sous pression sur son coté droit, en vient à faire n'importe quoi, en envoyant une passe en retrait hasardeuse pour Handanovic. Benzema a tout vu avant tout le monde, devance le gardien slovène et n'a plus qu'à conclure dans la cage vide. Le défiléen prend un coup et Sergio Ramos ne vas pas se priver pour débrailler encore un peu plus l'accoutrement lombard, en y allant de son pion de la tête, sur corner. Touchée mais pas coulée, l'Inter se réajuste la cravate et repart au mastic. Bien vu. Nicolo Barella, plutôt discret jusque là, s'adjuge le prix d'élégance de la soirée en signant une sublime talonnade en déviation pour Martinez. L'Argentin ajuste Courtois dans la surface et le concours de style que se livrent les deux formations peut dès lors continuer en beauté.Le second acte sera malheureusement moins coloré. Le pressing bleu et noir gagne en consistance et en assurance, mais rien n'y fait: les sorties de balles du Real restent parfaitement maîtrisées, même si les Madrilènes ne parviennent plus à trouver de verticalité devant. La Maison Blanche n'en reste pas moins trop attentiste, et l'activité de l'Inter va effectivement finir par payer. Vidal voit de l'espace dans l'axe de la défense adverse et envoie un long ballon vers Martinez, qui dévie astucieusement du crane pour Perisic. Le Croate conclut du gauche et revoilà lesrefagotés pour finir avec chic la fin de match. Sauf que c'est encore le Real qui a les meilleurs fonds de tiroir, puisque Vinicius et Rodrygo, entrés à l'heure de jeu, von crucifier l'Inter en fin de match. Le premier fonce sur son coté gauche et sert subtilement le second dans la surface, qui troue les filets d'Handanovic pour une troisième fois. L'Inter ne s'en remettra pas et Zinédine Zidane peut se frotter le crane de satisfaction : après des débuts poussifs, ses poulains sont bel et bien lancés cette saison, en ligue des champions.