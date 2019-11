Le Real écrabouille Eibar

Eibar (4-4-2) : Dmitrović - José Angel, Pedro Bigas, Arbilla, De Blasis - Orellana (Pedro León, 65e) Papa Diop (Exposito, 81e), Escalante, Inui - Sergi, Kike (Charles, 81e). Entraîneur : José Luis Mendilibar.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Casemiro, Valverde (Isco, 71e), Modric - Vazquez (Diaz, 81e), Hazard (Vinícius Jr, 72e), Benzema. Entraîneur : Zinédine Zidane.

Une fois mais pas deux.La saison dernière, Eibar avait déjà accueilli le Real Madrid lors de la 13journée de Liga. Ce jour-là, les Basques l'avaient emporté 3-0, poussant Santiago Solari dehors. Mais ce samedi, les choses se sont passées différemment sous le déluge d'Ipurua. Notammant quand Karim Benzema a ouvert le score après un travail de fixation diabolique (0-1, 16). Moins de deux minutes plus tard, la messe semblait déjà être dite quand Eden Hazard a semé la zizanie dans la surface avant d'obtenir un penalty que Sergio Ramos a transformé les yeux fermés (0-2, 19).Rebelote peu avant la demi-heure de jeu lorsque Lucas Vázquez obtient à son tour un penalty et que Benzema le convertit de la même manière que son capitaine (0-3, 28). Finalement, c'est le jeune Federico Valverde qui clôt cette rencontre en inscrivant son tout premier but en équipe première (0-4, 61). Largement suffisant pour les joueurs de Zidane qui, après avoir explosé Galatasaray ce mercredi (6-0) , se farcissent facilement Eibar, et montent provisoirement sur le trône suite au match nul entre la Real Sociedad et Leganés ce vendredi. Avec ce quatrième match consécutif sans encaisser de but, Thibaut Courtois vient de battre le record d'invincibilité de son prédécesseur.Coucou Keylor Navas !