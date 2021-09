Le Real double Valence sur le gong

Longtemps malmené et même mené au score peu après l'heure de jeu, le Real Madrid s'est imposé dans les dernières minutes grâce à Vinícius Júnior et Karim Benzema (1-2). Les Madrilènes sont leaders de Liga, et c'est bien là l'essentiel pour la Casa Blanca.

49

Valence fait sa belle

Le Real fait sa loi

FC Valence (4-4-2) : Mamardashvili - Foulquier, Alderete, G.Paulista, Correia (Lato, 23e) - Duro (André, 79e), Guillamón, Wass, Soler (Musah, 15e) - Guedes (Hélder Costa, 79ee), M.Gómez (Racić, 80e). Entraîneur: José Bordalás.



Real Madrid (4-2-3-1) : Courtois - Nacho, Alaba, Militão, Carvajal (Vázquez, 26e) - Casemiro (Camavinga, 86e), Valverde (Isco, 78e), Modrić (Rodrygo, 67e) - Hazard (Jović, 78e), Vinícius Júnior, Benzema. Entraîneur: Carlo Ancelotti.

Avant le début de ce match entre le FC Valence et le Real Madrid, on pouvait penser à une sorte d'anomalie en voyant le classement général des hommes de José Bordalás. Sur le podium de Liga avant de commencer cette rencontre, Valence s'était imposé contre Getafe, Alavés et Osasuna. En gros, pas de quoi se pavaner. Mais ce soir à Mestalla, les Valenciens avaient rendez-vous avec le Real Madrid, candidat plus que probable à la couronne de cette Liga 2021-2022. Verdict ? Les Madrilènes ont fait ce qu'ils savent faire de mieux : gagner sans impressionner. Et comme souvent, Karim Benzema était là pour briser la glace.Dans un stade Mestalla enfin heureux de revoir Valence à la lutte pour jouer l'Europe la saison prochaine, lesmettent un peu de temps avant de définitivement lancer la machine pour laver les Madrilènes. Dès lors, les visiteurs enfilent le rôle des taches de gras. À la suite d'une percée d'Eden Hazard, le centre tendu de Federico Valverde oblige Giorgi Mamardashvili à renvoyer le ballon plein axe et crée le premier frisson de la partie (11). Mis en difficulté par les sorties prématurées de Carlos Soler et Thierry Correia, Valence tenter d'abuser de l'arbitre lorsque Maximiliano Gómez simule dans la surface de réparation madrilène, mais l'international uruguayen n'obtient pas gain de cause (27).Dès lors, la rencontre s'emballe lorsque Hugo Duro frôle le ballon du crampon sur un service de Gómez (31), puis Casemiro contraint Mamardashvili à la parade dans la foulée. Si Benzema tente de se défaire de la défense des, les locaux sont les plus virevoltants, à l'image de Yunus Musah dont la frappe passe au-dessus du but de Thibaut Courtois (38) ou Gabriel Paulista, assez rugueux pour se défaire du marquage et contraindre le portier belge à la parade (43). Moins fourbe au moment de frapper un coup franc direct, Gómez tutoie le poteau droit de Courtois (45+4), mais rien n'y fait : le but n'arrive pas.Malgré tout, Valence reste compact et embête le Real dans ses ambitions offensives. Hugo Duro sollicite Courtois d'entrée de seconde période (46), et Gonçalo Guedes manque sa frappe enroulée, alors que le Portugais était libre de tout marquage à l'entrée de la surface (50). Pas de panique, la délivrance arrive : bien aidé par un Lucas Vázquez désorienté, Hugo Duro trouve le petit filet de Courtois pour l'ouverture du score. Menée, la Maison-Blanche se démène, mais Karim Benzema ne peut que trouver les gants de Mamardashvili (75). Comme face à l'Inter, Carlo Ancelotti tente un coup de poker avec les entrées de Rodrygo et Eduardo Camavinga. Bingo : le temps de faire monter la moutarde au nez, Vinicius égalise d'un tir dévié, puis le Brésilien dépose un centre sur l'épaule droite de la Benz pour griller la priorité au finish. Le leader de Liga ne s'appelle pas le FC Valence, mais bien le Real Madrid.