Le Real dompte tranquillement Getafe

Real Madrid (4-3-3) : Navas – Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo – Ceballos (Modrić, 71e), Kroos, Isco (Casemiro, 58e) – Bale (Vázquez, 77e), Benzema, Asensio. Entraîneur : Lopetegui.

Getafe (4-2-3-1) : Soria – Suárez, Dakonam, Gonzalez, Cabrera – Arambarri, Shibasaki – Portillo (Alejo, 64e), Maksimović, Diedhiou (Mata, 58e) – Molina. Entraîneur : Bordalas.

Soir de première au Santiago-Bernabéu.Pas de Zidane ni de Ronaldo, mais Lopetegui sur le banc. L'ancien sélectionneur de l'Espagne a réservé deux surprises au coup d'envoi avec Varane et Modrić remplaçants, au contraire de Nacho et Ceballos. Le Real domine son sujet, maîtrise le ballon (83% du temps après vingt minutes de jeu) et le fait bien circuler. Marcelo décale Bale sur le côté gauche, le Gallois centre et Carvajal ouvre le score d'une tête lobée (1-0, 20). Lagarde la mainmise sur le match et se procure les meilleures occasions. Getafe ne parvient pas à tirer la moindre fois au but en première période.Même scénario en deuxième. Asensio récupère le ballon grâce à un bon pressing sur Dakonam, centre en retrait, trouve Bale qui fait le break du gauche (2-0, 51). Les hommes de Lopetegui cherchent alors à gérer et attendre l'erreur des. Ces derniers se réveillent un peu en fin de match, mais ne parviennent pas à mettre en danger leurs homologues. Le Real rejoint le FC Séville et le Barça en tête notamment.La bataille à distance entre Madrid et Barcelone peut déjà commencer.