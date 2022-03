Le Real cuit la Real et attend Paris

Grâce à quatre buts inscrits par Camavinga, Modrić, Benzema et Asensio, le Real Madrid s'est imposé à domicile contre une Real Sociedad trop timide (4-1). À trois jours de retrouver le Paris Saint-Germain en C1, les Madrilènes sont prêts.

Tempête de quatre minutes

Benzema, force tranquille

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Mendy, Alaba, Militão, Carvajal (Vázquez, 84e) - Casemiro, Camavinga, Modrić (Ceballos, 82e) - Rodrygo (Asensio, 77e), Vinicius (Marcelo, 84e), Benzema (Mariano, 84e). Entraîneur: Carlo Ancelotti.



Real Sociedad (4-4-2) : Remiro - Gorosabel, Pacheco (Rafinha, 46e), Le Normand, Zubeldia (Elustondo, 64e) - Zaldua, Illarramendi (Zubimendi, 64e), Merino, D.Silva (Djouahra, 46e) - Oyarzabal, Isak (Sorloth, 80e). Entraîneur: Imanol Alguacil.

Casemiro sourit, et tout le Real Madrid le suit. À dix minutes du terme de la partie, le Brésilien vient féliciter ses coéquipiers pour le travail abattu. Sur une passe en retrait de Dani Carvajal, Marco Asensio vient d'inscrire le quatrième but de l'armada madrilène venue écraser une équipe de la Real Sociedad séduisante en première période, mais trop fébrile pour conserver un résultat positif de son déplacement dans la capitale espagnole. Trop facile, le Real se dirige vers une Liga qui lui tend plus que jamais les bras. Mais les hommes de Carlo Ancelotti ont désormais autre chose en tête : éliminer le Paris Saint-Germain de la Ligue des champions.Pour démarrer sa soirée, le Real décide de profiter de ses deux absents lors du match retour contre le PSG. Mais si Casemiro et Ferland Mendy montrent de bonnes facultés à presser la Real Sociedad, Carvajal continue à souffrir le martyr en pensant déjà à ce que Kylian Mbappé pourrait lui faire subir la semaine prochaine. Résultats des courses ? Le latéral droit madrilène est pris de vitesse sur un crochet de son compatriote David Silva et concède un penalty. De sang-froid, Mikel Oyarzabal bat Thibaut Courtois, parti du bon côté, mais trop court. À cet instant précis, la Real monte à la troisième place de Liga et met la Maison-Blanche face à ses propres responsabilités. Alors, les Madrilènes sont-ils capables de remonter un but de retard ?Bien sûr que oui. Longtemps détenteurs de la possession du ballon, lesaccélèrent le rythme grâce à leurs ailiers brésiliens et contraignent le milieu de terrain basque à laisser de l'espace plein axe à ses adversaires. Du haut de ses 19 ans, Eduardo Camavinga profite de sa titularisation pour inscrire son deuxième but de la saison en Liga d'une puissante frappe du pied gauche, Alex Remiro ne pouvant qu'effleurer le missile. Par la suite, de nouvelles tornades blanches secouent la Real : Karim Benzema voit son but refusé pour un hors-jeu peu évident (41), puis Luka Modrić fait également parler son pied gauche pour fusiller Remiro et mettre ladevant au score. Voilà, le Real a déjà remis les pendules à l'heure.Désormais souverain dans la partie, le collectifcontinue de mettre la pression à son opposant et attend le moment opportun pour mettre un terme au suspense dans la rencontre. Toujours aussi fringante, la Benz réalise un enchaînement XXL, mais sa frappe tendue est envoyée en corner par une manchette de Remiro (61). À son tour, Vinicius Junior tente sa chance, mais son tir dévié termine dans le petit filet extérieur (62). Plus le chrono avance, plus le Real serre l'étau autour du but basque. Benzema marque, mais la VAR revient signaler un nouveau hors-jeu au départ de l'action (70). Inéluctablement, ce qui devait arriver arriva : Asier Elustondo crochète Vinicius à la limite de la surface, la VAR entre en scène, et l'arbitre accorde un penalty. D'un contre-pied parfait, Benzema offre deux buts d'avance au Real et inscrit son vingtième but de la saison en Liga. Après le but d'Asensio, Modrić peut sortir sous l'ovation du public, le Real prend huit points d'avance sur son dauphin sévillan et envoie un message à Paris : dans le Santiago-Bernabéu, rien n'est impossible.