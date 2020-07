Le Real crucifie Getafe grâce à Ramos

Après sa victoire par le plus petit des écarts contre Getafe (1-0), le Real Madrid serre le poing grâce à un but de son capitaine sur penalty. Une victoire fondamentale dans l'optique de la conquête du titre en Liga.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Mendy, Ramos, Varane (Militão, 33e), Carvajal - Casemiro, Kroos, Modrić (Valverde, 63e) - Isco (Asensio, 64e), Vinicius (Rodrygo, 64e), Benzema (Mariano, 92e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



Getafe (4-4-2) : Soria - Olivera, Etxeita, Djené, D.Suárez (Jason, 75e) - Cucurella (Duro, 70e), Maksimović, Arrambari (Ángel, 84e), Nyom - Timor (Fajr, 84e), Mata (Molina, 75e). Entraîneur : José Bordalás.

Il suffisait d'une fois, une seule faute d'inattention, pour changer le cours d'un match peu spectaculaire à regarder. Cette fameuse faute est arrivée, et le Real s'est engouffré dans la brèche sans hésiter une seule seconde. Grâce à qui ? À Sergio Ramos, bien évidemment. Profitant d'un accrochage de Mathías Olivera sur Dani Carvajal, le capitaine du Real Madrid s'empare du ballon pour frapper un penalty plein de sang-froid et inscrire son neuvième but de la saison en Liga. Un but une nouvelle fois essentiel dans la course au titre, et qui pourrait peser très lourd dans la balance en fin de saison. La victoire est froide comme la mort, mais au fond, les Madrilènes se fichent pas mal de la manière. À raison.Au stade d'entraînement Alfredo Di Stéfano, Zinédine Zidane connaît déjà l'enjeu de ce derby madrilène : une victoire, et le Real mettrait à quatre points son rival du FC Barcelone déjà touché par la fatigue dans ce sprint. Dès lors, la première allumette du match est craquée par Karim Benzema, mais son tir en pivot est bien capté par David Soria (3). Toutefois, Getafe n'est pas venu à Valdebebas en touriste, puisque lesrêvent encore d'un ticket pour la prochaine C1. Chanceux, Nikola Maksimović met Thibaut Courtois dans l'embarras sur une déviation involontaire de la cuisse gauche qui oblige le géant belge à repousser la balle en corner (9). Puis c'est au tour de Jaime Mata d'envoyer une frappe enveloppée bien bloquée par Courtois (12). Doucement, mais sûrement, Getafe met la pression sur la Maison-Blanche.Heureusement, lessavent parfaitement utiliser l'arme de la contre-attaque pour inciter leurs adversaires à rester sur leurs gardes. Sur un centre à ras de terre de Ferland Mendy, Vinicius parvient à frapper le ballon tant bien que mal et oblige Soria à sortir une première vraie parade (23). Encore grâce au contre, c'est cette fois Isco qui se retrouve tout proche d'ouvrir le score sur un centre de Ramos, mais Soria repousse la tentative de manière peu académique (36). Finalement, les esprits continuent de s'échauffer au point de voir Luka Modrić s'essuyer les crampons sur une cheville adverse. Le match s'enlaidit, mais l'essentiel est préservé pour les deux équipes, se séparant sur un score de parité vierge à la pause.Un peu plus inventif en deuxième période, Modrić est le premier à se mettre en scène d'une frappe déviée qui frôle le poteau droit de Soria (56), puis c'est au tour de Mata de manquer le cadre de peu dans la minute suivante. Bien en place défensivement, les deux équipes se regardent dans le blanc des yeux, mais ne parviennent pas à débloquer cette rencontre. L'instinct d'un Benzema manque à l'appel pour enchaîner face au but (68), occasionnant une forme de frustration dans l'escouade. Une attente qui prend fin avec le fameux débordement de Carvajal et la sanction logique qui en découle pour Getafe. Ramos peut tirer la langue et serrer très fort son pote Casemiro dans les bras : son Real s'envole tout droit vers le titre de champion d'Espagne.