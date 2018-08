Le Real cartonne Gérone

Bounou – Porro (Adaye, 79e), Espinosa, Juanpe, Muniesa – Pere Pons (A.García, 71e) , Timor, Granell – Portu, Lozano (Stuani, 58e), B.García. Entraîneur : José Sacristán.

Navas – Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo (Varane, 60e) – Casemiro, Kroos – Bale (Vázquez, 86e) Isco (Modrić, 77e), Asensio – Benzema. Entraîneur : Julen Lopetegui.

Zéro but, aucune passe décisive. Largement suffisant pour faire d'Asensio l'homme du match.Un but refusé à Benzema pour hors-jeu, un joli mouvement initié et vendangé par Isco : le début de match du Real laissait poindre une soirée tranquille. Mais c'est bien l'équipe de José Sacristán qui s'est montrée létale au quart d'heure de jeu. Après une belle percée de Lozano Borja García trouvait calmement la lucarne de Navas. De quoi faire trembler les guibolles des triples champions d'Europe en titre ? Presque, tant le jeu vertical de l'équipe catalane a mis en difficulté les Madrilènes. Mais transformant d'une semi-panenka un penalty obtenu par Asensio, Ramos a remis les siens sur le chemin de la victoire. Asensio est un chouette compagnon de route. Alors, il a obtenu un second penalty dès le retour des vestiaires et l'a cette fois offert à Benzema. Bale n'avait alors plus qu'à conclure l'affaire en contre, avant que Benzema ne s'offre un doublé, bien servi par le Gallois.Le Real est leader. Et Courtois a pu admirer de très beaux arrêts de Navas.