Le Real capitule contre Levante

Real Madrid (4-3-3): Courtois - Mendy, Varane, E.Militão, Odriozola - Casemiro, Kroos, Modrić - Hazard (Vinicius, 60e), Asensio (Arribas, 82e), Benzema (M.Díaz, 82e). Entraîneur: David Bettoni.

Levante (4-3-3): A.Fernández - Clerc, Duarte, Postigo, Miramón - J.L.Morales (D.Gómez, 76e), Melero, Radoja, (Malsa, 60e) Rochina - Martí (Vezo, 83e), S.León (Bardhi, 60e). Entraîneur: Paco López.

En ce début d'année, le Real Madrid a le don pour se mettre dans de beaux draps Dans leur stade Alfredo Di Stéfano, les Madrilènes se sont rendus la tâche compliquée face à Levante dès les premières minutes de jeu. Grâce à sa vitesse, Sergio León s'est joué de l'axe central Varane-Militão mais s'est fait stopper irrégulièrement par ce dernier en position d'avant-dernier défenseur. Dès lors, l'arbitre de la rencontre est aidé par la VAR pour exclure le stoppeur brésilien (9). En infériorité numérique, le Real ne se débine pas pour autant : Marco Asensio profite du caviar de Toni Kroos et trompe Aitor Fernández d'un tir croisé. Facile, ce Real ? Pas tant que ça, puisque le capitaine José Luis Morales remet les(Grenats, en VF) à hauteur du Real grâce à une reprise de volée splendideSans un Thibaut Courtois très inspiré, lesauraient sans doute craqué plus tôt dans cette rencontre. Pourquoi ? Parce que le portier international belge s'est illustré avec une double parade monstrueuse devant Roger Martí (25) avant de stopper un penalty frappé par ce même Martí en deuxième période (64). Oui mais voilà, Martí possède un mental en acier et parvient enfin à percer le mur Courtois pour faire passer son équipe devant au score. Entre David Bettoni et Paco López, le duel de chauves a basculé en faveur du second qui place Levante provisoirement à la neuvième place du championnat.Et voilà comment le Real concède sa troisième défaite de la saison à domicile en Liga et reste à sept points de l'Atlético de Madrid, leader avec un match en moins.