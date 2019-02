Le Real braque le Wanda Metropolitano

Porté par un Vinícius Júnior virevoltant et un Sergio Ramos décisif, le Real Madrid est devenu la première équipe à s'imposer sur la pelouse de l'Atlético de Madrid cette saison (1-3), au terme d'un match âpre et ponctué de dix cartons. Avec ce succès, les hommes de Santiago Solari délogent en prime leur voisin de la deuxième place, et reviennent à cinq longueurs du Barça.

65

Do Brasil

Pluie de biscottes et douche galloise

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Arias, Giménez, Godín, L. Hernandez - Correa (Rodrigo, 65e), Saúl, Thomas, Lemar (Vitolo, 59e) - Griezmann, Morata (Kalinić, 71e). Entraîneur : Diego Simeone.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón - Modrić, Casemiro, Kroos (Ceballos, 84e) - Vázquez, Benzema (Mariano, 89e), Vinícius Júnior (Bale, 57e). Entraîneur : Santiago Solari.

Une déviation de la tête qui se transforme en passe décisive pour Casemiro , un penalty proprement converti pour remettre le Real devant dans la difficulté : vainqueur cet après-midi du derby de Madrid sur la pelouse de l' Atlético (1-3), le Real le doit en bonne partie au soldat Sergio Ramos . Nouveaux dauphins, les champions d'Europe en titre sont aussi la première équipe à s'imposer au Wanda Metropolitano. Bref, un après-midi bien rempli pour la bande à Solari.Quatre champions du monde sur la pelouse, les retrouvailles entre Diego Simeone et Santiago Solari, celles entre Thibaut Courtois et Álvaro Morata et le public de l' Atlético , le duel entre la meilleure attaque et la meilleure défense de la Liga, celui entre les deux buteurs français, sans oublier la deuxième place en jeu : ceétait bardé d'enjeux, d'intérêts et d'anecdotes. Gonflé d'émotion, aussi, côté Atlético , cinq jours après le décès de sa légende Isacio Calleja. Bercés par le doux hommage qui lui est rendu, musique classique à l'appui, les 22 acteurs et le public du Wanda Metropolitano sont vite remis dans le vif du sujet par la grosse boîte assénée d'entrée par Arias à Reguilón. Forcément inspiré par autant de virilité, Casemiro rappelle qu'il n'est pas bon qu'à distribuer les pains. À la réception d'un corner de Kroos dévié dans la mêlée par Ramos, le Brésilien dégaine unequi laisse Oblak et sa sortie à contretemps pantois (0-1, 16).La joie est d'assez courte durée pour le Real, douché moins de dix minutes plus tard par Griezmann. Parfaitement lancé par Correa, auteur d'une faute non sanctionnée au départ de l'action, le Français distance ses gardes du corps et vient glisser le ballon entre les grandes jambes de Courtois pour signer son onzième but de la saison (1-1, 25). Dans une première mi-temps intense, mais hachée, les situations dangereuses se font rares. Les frissons viennent le plus souvent du côté gauche de l'attaque madrilène, confiée à Vinícius Júnior plutôt qu'à Bale. Auteur d'un amour de centre de l'extérieur du pied galvaudé par Vá zquez (20), puis d'une belle percée dans la défense(21), le Brésilien pousse Giménez à la faute, à l'extrême limite de la surface. Malgré l'assistance vidéo, l'homme en jaune confirme la sanction accordée en première instance : penalty, transformé par Ramos (1-2, 42).Regonflés après la pause et dangereux sur un premier tir de Griezmann hors cadre (52), lespensent recoller lorsque Morata lobe Courtois (54), mais voient l'égalisation refusée, avec l'aide de la vidéo là encore, pour un hors-jeu de l'attaquant. Dans cette affiche de rêve, le personnage central s'appelle en fait Javier Estrada Fernandez, arbitre de son état, qui multiplie les biscottes : dix, dont sept en deuxième période. Entre les gouttes, Bale, idéalement décalé par Modrić sur la gauche, croise parfaitement pour mettre le Real à l'abri, en contre (1-3, 74). C'en est trop pour Partey, qui sèche Kroos et écope d'un deuxième jaune (80). À onze contre dix, le Real gère plutôt tranquillement son avance, et est même tout proche d'ajouter un quatrième but, la tête de Bale frôlant la barre (87). L'essentiel est tout de même là : première équipe à repartir du Wanda Metropolitano avec les trois points cette saison, la Maison-Blanche double son voisin, pour se poser sur la deuxième marche du podium. À cinq points du leader barcelonais. Et si ?