Le Real boit la tasse à Majorque

Majorque (4-3-3) : Reina - Sastre (Agbenyenu, 46e), Valjent, Raillo, Gámez - Mohammed, Sevilla, Febas (Kubo, 59e) - Lago Junior (Trajkovski, 81e), D.Rodríguez, Budimir. Entraîneur : Vicente Moreno.



Real Madrid (4-4-2) : Courtois - Marcelo, Ramos, Militão, Odriozola - Casemiro, Isco (Rodrygo, 66e), James, Vinicius (B.Díaz, 81e) - Jović (Valverde, 66e), Benzema. Entraîneur : Zinédine Zidane.

Danger aux Baléares.À San Moix, le Real Madrid avait pour objectif de reprendre son trône de leader en Liga. Pour ce faire, une victoire était obligatoire sur le terrain de Majorque étant donné le succès du Barça à Eibar plus tôt dans la journée. Mais pour les Madrilènes, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu.Dès le début de match, Lago Junior s'insère côté gauche et fixe parfaitement Álvaro Odriozola avant d'enrouler sa frappe pour battre Thibaut Courtois (7, 1-0). Bousculés, lespensent encaisser un deuxième but d'Ante Budimir, mais l'avant-centre bosnien est signalé hors jeu. Mis à part quelques incursions de Vinicius Junior et surtout une barre transversale trouvée par Karim Benzema, ce Real expérimental est bien pâle à regarder.En deuxième période, la donne ne change pas. La tête de Budimir passe au ras du poteau de Courtois et empêche le collectif majorquin de faire le break. De son côté, le Real ne bénéficie que de maigres occasions de but gâchées par un Sergio Ramos qui se prend des envies de tirer les coups de pied arrêtés dangereux pour les envoyer au-dessus du but. L'affaire se complique un peu plus lorsque Odriozola récolte un deuxième carton jaune et laisse ses coéquipiers en infériorité numérique. Complètement cramés en fin de match, les promus parviennent tout de même à conserver une prestigieuse victoire face à un adversaire qui concède sa première défaite de la saison en championnat.Et voilà comment le FC Barcelone prend le commandement des opérations en Liga, un point devant le Real.