Le Real balaie Valence et maintient la cadence

Real (4-4-2) : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, F. Mendy - Valverde (Asensio, 74e), Casemiro, Kroos - Modrić - Benzema, Hazard (Vinícius, 82e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



Valence (4-4-2) : Cillessen - Wass, Guillamón, Mangala, Gayá - Ferrán Torres (Guedes, 60e), Parejo (Coquelin, 69e), Kondogbia, Soler (Cheryshev, 69e) - Maxi Gómez (Gameiro, 60e), Rodrigo (Lee K., 76e). Entraîneur : Albert Celades.

Le Real a pris le temps, mais le Real a fait le job.Dans l'obligation de s'imposer pour rester à deux points du Barça, vainqueur mardi de Leganés , la Maison Blanche a rempli sa mission en dominant largement Valence (3-0) au stade Alfredo Di Stéfano, théâtre habituel des rencontres de son équipe réserve. Avec un doublé de Karim Benzema et un pion du revenant Marco Asensio : une bien belle soirée.À Valdebebas, les Madrilènes ont pris d'emblée le contrôle des opérations. Proches de prendre logiquement l'avantage par Hazard, qui a perdu son duel face à Cillessen (11), lesont néanmoins failli céder sur les deux premières opportunités adverses. Mais la frappe croisée de Rodrigo a échoué sur le poteau (14), et l'international espagnol s'est vu refuser un but pour un hors-jeu limite limite de Maxi Gómez, après consultation de la VAR (21). À défaut d'ouvrir le score, Carvajal butant sur le pied de Cillessen en angle fermé (29), les hommes de Zinédine Zidane ont à nouveau tremblé en fin de première période, sur un pétard de Kondogbia détourné par Courtois (44) et une occasion de Ferrán Torres, trop gourmand et contré par Varane dans la zone de vérité (45+1).Longtemps contrarié par le bloc valencien, le Real a fini par trouver la solution sur une projection rapide emmenée par Hazard et conclue en une touche par Benzema, servi par le Belge (1-0, 61). Puis sur un débordement de Mendy, passeur décisif pour Asensio, sorti du banc depuis quelques secondes seulement (2-0, 74). L'Espagnol, qui fêtait son retour aux affaires après un an d'absence ou presque, a ensuite offert le troisième but à Benzema, auteur d'un superbissime enchaînement dans la surface (3-0, 86).Avec ce doublé, le Français porte à seize son nombre de réalisations en Liga. C'est cinq de moins que Messi. Mais à ce classement-là aussi, l'espoir reste permis.