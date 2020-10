Le Real assomme Huesca avec un doublé de Benzema

Real (4-3-3) : Courtois - L. Vázquez (F. Mendy, 52e), É. Militao, S. Ramos, Marcelo - F. Valverde (Isco, 60e), Casemiro (Kroos, 69e), Modrić - Asensio (Rodrygo, 60e), Benzema, E. Hazard (Vinícius Jr, 60e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



Huesca (4-3-3) : A. Fernández - Maffeo, Pulido, Sióvas, Luisinho (G. Silva, 83e) - Borja García (Eugeni, 57e), Mosquera, Nwakali (S. Ramírez, 57e) - S. Gómez (D. Ferreiro, 46e), Mir, Ontiveros (Galán, 46e). Entraîneur : Miguel Ángel Sánchez Muñoz.



Tout de suite plus simple, quand Marcus Thuram n'est pas dans le camp d'en face Avec notamment deux pions de Karim Benzema et la première sucrerie d'Eden Hazard cette saison, le Real a enchaîné après sa victoire dans lecontre le relégable Huesca (4-1). De quoi mettre la pression sur la Real Sociedad, qui avait infligé la même correction aux Azulgranas la semaine passée , et se remettre en confiance alors que la campagne européenne a mal débuté pour les hommes de ZZ.Titulaire pour la première fois en compétition depuis le 7 août (et alors qu'il fêtait sa première apparition en Liga, depuis la reprise), Eden Hazard a ouvert le bal sur un éclair personnel avec un pétard du gauche qui a terrassé Andrés Fernández (40). Juste avant que Karim Benzema ne fasse le break, d'un bel enchaînement (45).Après la pause, le Français a signé une passe décisive sur le pion de Federico Valverde (54) et s'est offert son premier doublé de la saison en concluant une belle action collective (90). Entre-temps, les visiteurs ont réduit l'écart quand Rafa Mir a offert le but de l'honneur à David Ferreiro (74).La prochaine recrue sur le Rocher ?