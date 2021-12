Le Real accroché par Cadix

2

Real Madrid (4-3-3): Courtois - Vazquez, Militao, Alaba, F.Mendy (Nacho, 82e) - Kroos, Casemiro, Valverde (Jovic, 70e) - Hazard, Benzema, Vinicius Jr. Entraîneur: Carlo Ancelotti.



Cadix (4-4-2): Ledesma - Akapo, Cala, Jiménez, Espino - Ivi (Chapela, 71e), Alarcon (Gutiérrez, 90e), Jonsson (Bastida, 85e), R.Sobrino (Negredo, 46e) - A.Fernández, A.Lozano. Entraîneur: Álvaro Cervera.

Un dimanche sans soleil à Madrid.Dans son Santiago-Barnabéu, le Real Madrid avait à cœur d'empocher trois points supplémentaires contre Cadix afin de poursuivre son one-man-show dans cette Liga 2021-2022. Malheureusement, les hommes de Carlo Ancelotti se sont confrontés au bloc bas des visiteurs et se sont seulement montrés dangereux par des tentatives lointaines. Federico Valverde a tenté sa chance mais Jeremías Ledesma a claqué le ballon en corner (23), puis Lucas Vazquez a frappé au-dessus du but (33), c'est tout. Incapables de trouver l'ouverture, lesont rejoint le vestiaire avec un score nul et vierge.En deuxième période, la configuration de la partie est restée la même. Toni Kroos a adressé un centre à destination d'Eden Hazard, mais le Belge n'est pas parvenu à dévier suffisamment le ballon pour tromper Ledesma (56) et Casemiro a vu sa tentative lointaine terminer hors du cadre (58). Enfin défait de son redoutable vis-à-vis Carlos Akapo, Vinicius Junior a contraint l'impassable Ledesma à une nouvelle parade (59). À force de vouloir attaquer à toute berzingue, le Real a fini par se découvrir et Alvaro Negredo, entré à la pause, a manqué l'occasion d'ouvrir le score lorsque son tir croisé du pied gauche est passé juste à côté du but de Thibaut Courtois (74). En toute fin de match, Karim Benzema a sollicité une dernière fois Ledesma d'une tête cadrée (92) avant que Kroos tente lui aussi sa chance, en vain.Avec ce nul frileux à souhait, le Real cumule six points d'avance sur le FC Séville, qui compte tout de même un match en moins. Le suspense n'est peut-être pas terminé en Liga...