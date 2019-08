Le Real à la relance sur la piste Neymar ?

1

AS

sur le mercato.Selon les informations de Sky Sport et, le Real Madrid aurait entamé de nouvelles discussions avec Paris pour enrôler Neymar. Dans la course au début du mercato, lessemblaient désormais hors-jeu tant le Brésilien souhaite rallier à nouveau la Catalogne. Mais les’enlise et la piste madrilène est relancée. Pour l’heure, il s’agirait d’une prise de température, sans que celle-ci n’ait encore donnée lieu à aucune une offre.Selon, Zidane et ses dirigeants réfléchiraient à inclure Luka Modrić dans la transaction, en plus d’un chèque de 120 millions d’euros. Reste à voir si un accord peut être trouvé entre les deux clubs, mais surtout entre le Ney et le Real.affirme que pour l’heure, l’internationalpréfère l’option du Barça.À force de l’envoyer partout, Neymar finira peut-être nulle part.