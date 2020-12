Le RC Lens éteint Brest

1

Lens (3-4-3) : Leca (Faríñez, 85e) - Fortes, Bade, Gradit - Boura (Haïdara, 65e), Fofana, Cahuzac (Doucouré, 64e), Michelin - Sotoca, Kalimuendo (Kakuta, 73e), Banza (Ganago, 85e) Entraîneur : Franck Haise



Brest (4-4-2) : Larsonneur - Perraud, Hérelle, Duverne, Pierre-Gabriel (Chardonnet, 83e) - Honorat (Charbonnier, 64e), Mbock (Baal, 64e), Belkebla, Faivre (Battochio, 75e) - Cardona, Mounié (Philippoteaux, 75e) Entraîneur : Olivier Dall'Oglio

Et la belle histoire nordiste se poursuit. Victorieux de Brest sur le score de 2-1, le RC Lens a relancé la machine après sa défaite à Metz, valide une huitième victoire cette saison, et remonte provisoirement à la 7place. De quoi passer de belles fêtes.En l'absence de leurs artificiers habituels Ganago et Kakuta, au coup d'envoi, c'est l'homme en forme, Kalimuendo, qui concrétise rapidement la domination des Sang et Or. Sur une remise de Sotoca, son mètre 78 suffit pour devancer Perraud et tromper Larsonnneur. Buteur sur quatre de ses cinq dernières titularisations, l'attaquant prêté par le PSG se fait remuant. Duverne ne trouve d'autres moyens pour le stopper que de l'accrocher dans la surface. Penalty logique. Larsonneur la touche, mais Sotoca fait le break avant la mi-tempsUn peu mieux, mais loin d'être assez pour la Team Pirate. De retour, les Brestois partent à l'abordage du pavillon sang et or. Mais l'allant offensif habituel des Bretons se délite face à la défense à trois concoctée par le capitaine Haise. Michelin tente même d'aider les Brestois en percutant violemment son portier Leca. L'occasion de voir pour la première fois sur un pré de Ligue 1 le prometteur Wuilker Faríñez dans les cages. Le nouvel entrant Charbonnier s'occupe de son bizutage en transformant le penalty obtenu par Cardona (90+4). Mais c'est bien la troupe de Haise qui pourra se goinfrer de bûche l'esprit serein.