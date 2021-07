Le raté incroyable de Nicolás Reniero en Argentine

Nicolás Reniero, jogador do Argentinos Juniors, fez isso há pouco. E vocês aí falando de Olimpíadas... pic.twitter.com/n1Cim23fLX — Vessoni (@Vessoni) July 27, 2021

L'Argentine, le pays des. Et des faux rebonds.On pourrait essayer de trouver une excuse à Nicolás Reniero, l'attaquant de 26 ans de l'Argentinos Juniors, pour avoir manqué d'inscrire son premier but de la saison en Primera División, dans le duel de générations qui opposait son équipe aux Newell's Old Boys. Mais son incroyable raté ce lundi soir dépasse l'entendement. En direct, le commentateur de TyC Sports n'en revient pas :L'avant-centre avait pourtant sauté sur une passe en retrait mollassonne vers le gardien adverse pour chiper le cuir et s'éloigner du portier en perdition, pour se retrouver complètement seul dans la surface. Une poussée de balle supplémentaire destinée à anéantir toute mauvaise surprise plus tard, Reniero, en face du poteau sur la ligne des six mètres, envoie une praline dans les gradins, pour le plus grand plaisir du défenseur, fautif au départ, revenu en catastrophe et reparti aussitôt à l'attaque pour tenter d'égaliser. Survenue à l'entrée du temps additionnel, l'action n'aura aucune influence sur le résultat final : Argentinos Juniors l'a emporté 1 à 0.Un