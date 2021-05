Le raté de l'année en MLS pour Romell Quioto

2

Romell Quioto goes straight into the Missed Sitter Hall of Fame.HOW?! ?(via @TVASports)pic.twitter.com/0kaFMGXiew — Planet Fútbol (@si_soccer) May 22, 2021

MDR

En voilà un qui vient de gagner sa place dans le bêtisier de fin d'année.Romell Quioto risque en effet de se souvenir longtemps de la rencontre entre son club de Montréal et Cincinnati, ce samedi : juste avant la pause, l'attaquant hondurien est servi sur un plateau à quelques mètres d'un but complètement vide et se débrouille pourtant pour manquer complètement sa frappe en envoyant le ballon à gauche du cadre.Une erreur qui risque de le poursuivre un paquet de temps, puisque son équipe a fini par s'incliner 2-1 face à la lanterne rouge de la Conférence Est.Comment s'est passée la nuit, Monsieur Quioto ?