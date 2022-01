Le rappeur Rohff furieux contre l’arbitrage de Cameroun-Comores

Le « bande enfoiré » à la fin m’a mis d’accord pic.twitter.com/ooOK64Dq25 — Como’Reine (@Nsm_queen) January 24, 2022

Être fier de son pays n'empêche pas de s'indigner pour autant.Parmi les VIP présents ce lundi soir au stade Olembé, le rappeur français d'origine comorienne Rohff. Malheureusement pour lui, les Comores se sont incliné (2-1) au terme du match le plus important de l'histoire du pays, mais non sans avoir livré un match héroïque , à dix sur la quasi-intégralité de la rencontre et sans gardien de but de métier au coup d'envoi . Au moment où le corps arbitral quitte la pelouse à la fin du match, Rohff, les filmant de près, s'est écrié :non sans ajouter quelques jurons bien choisis. Un coup de sang dont ont pu se délecter ses 614 000 abonnés Instagram.Un coup de sang suivi d'un coup de cœur, pour Chaker Alhadhur, portier d'un jour et auteur d'une prestation plus qu'honorable. De quoi être désignépar Rohff lui-même, venu dans les vestiaires comoriens après la rencontre pour présenter ses félicitations aux Cœlacanthes.À défaut d'avoir ramené la coupe à la maison, ils rentrent avec la fierté dans les valises.