Le Quotidien, journal de la Réunion, annonce qu'il boycottera le Mondial au Qatar

Il est temps de dire stophttps://t.co/yLZCRwzuWj — Le Quotidien (@lequotidien) September 13, 2022

BG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans deux mois et une semaine, la Coupe du monde débutera au Qatar, après avoir traîné pendant des années son lot de scandales et d’appels au boycott. Des personnalités publiques comme Philipp Lahm ou Vincent Lindon avaient déjà déclaré qu’ils boycotteraient le prochain mondial, mais encore aucun journal français n’avait pris la parole à ce sujet. Jusqu’à ce mardi., un des deux plus gros journaux de l’île de la Réunion, a publié sur son site internet son intention de boycotter complètement le mondial au Qatar.Le journal réunionnais envoie un message fort et devient le premier média français à annoncer son boycott pour une Coupe du monde. Le journal explique notamment que sa décision a été prise à la suite des incidences sociales et écologiques dramatiques qui ont eu lieu tout le long de l'organisation du tournoi.. Le Quotidien conclut en annonçant sur son site qu’Si ça permet d'avoir plus de nouvelles de Guillaume Hoarau , c'est aussi bien.